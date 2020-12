Kirjuta endale uued edupeatükid TalTechi avatud õppes

Tahaksid end arendada, saada uusi oskusi ja teadmisi, leida uusi tutvusi? TalTechi avatud ülikool kõike seda ja palju enamat pakubki. Avaldusi saab hakata esitama juba 11. jaanuaril 2021, võimalustega tutvu juba nüüd.

Tallinna Tehnikaülikooli avatud õpe on alternatiiv täiskohaga õppimisele ja annab ideaalse võimaluse täiendõppe kaudu investeerida oma tulevikku. Arvestades eriolukorda, siis on väga paljud kursused läbitavad e-õppe toel, mis loob veelgi paindlikumad võimalused enese täiendamiseks.

TalTechi avatud ülikoolis saab end täiendada inseneri, infotehnoloogia, majanduse, loodusteaduste ning merenduse valdkondades ja seda nii bakalaureuse kui ka magistri tasemel. Valikus on üle 1000 õppeaine. Avatud ülikoolis õpitakse koos põhiõppe tudengitega, mis on pikema elu- ja töökogemusega õppuri jaoks põnev väljakutse – erinevate kogemuste ja vanusega õppurid täiendavad ka teineteise teadmisi.

Avatud õpe sobib kõigile, kes soovivad õppida endale meelepärases tempos ja mahus: võib läbida kogu bakalaureuse- või magistriõppekava; võib otsida koolitusi ja kursuseid ükshaaval; võib koostada endale individuaalse õpingukava, valides huvipakkuvaid aineid ühest või mitmest erinevast õppekavast; õpihimulisi ootavad ka keelekursused ja lisaerialad.

Õpe on tasuline, kuid heade õpitulemuste korral on võimalik kandideerida tasuta üliõpilaskohale. Seda on teinud paljud avatud ülikoolis alustanud õppurid, kes on tänu sellele saavutanud edu ka karjääris.

Lõppeval aastal oli tehnikaülikoolis kokku peaaegu 2000 täiendõppurit.

Vastuvõtt avatud õppesse toimub 11.–29. jaanuaril 2021, õppetöö algab 29. jaanuaril. Lisateavet avatud õppes õppimise kohta leiab aadressilt: www.taltech.ee/avatud-ope