Kuidas valmistuda ülikooli sisseastumiskatseks?

Ülikoolidesse sisseastumisavalduste esitamise aeg hakkab lõpule jõudma ning paljudel noortel on ees veel viimane samm: sisseastumiskatse või eksam. Paljudele tekitab erialakomisjoni ette minek värelust ja väikest kätevärinat! Kuidas valmistuda? Mis tagaks ülikooli sisse saamise?

Siin mõned soovitused TalTechi karjäärinõustajalt.

80/20 reegel ütleb, et õnnestumisest 80% on eeltöö ja 20% läbiviimine. Seega on väga oluline põhjalik eeltöö. Samas on vaja enne eksamit välja puhata ning katsel ennast emotsionaalselt ja füüsiliselt hästi tunda- kui oled eeltöö teinud, on tunne ka kindlam.

Siit mõned ideed:

• vii ennast kurssi sellega, millest sisseastumiskatse või test koosneb. Loe kodulehte, uuri tuttavatelt või võta ühendust mõne selle eriala tudengiga. Kodulehel on kirjas ka hindamiskriteeriumid.

• tutvu oma eriala õppekavaga - teadlikus sellest, mida õppima tuled, on väga oluline.

• loe erialaga seotud artikleid meedias ning süvene ka teaduspublikatsioonidesse.

• tutvu oma valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja ettevõtetega, et teada sektori olulisemaid tööandjaid.

• vii end kurssi ka päevasündmustega, eriti oma valdkonnas.

Kui kõike ei jõua teha, siis ei ole ka midagi katki! Oluline on, et sisseastuja teab, mida ta tahab tulevikus teha, mis on tema tugevused ning mis vajab arendamist:

• tuleta meelde, kuidas oled erialaga kokku puutunud: käinud tudengi- või töövarjuks, saanud infot tuttavatelt või vanematelt. Kindlasti annab eelise varasem kokkupuude ja teadlikkus eriala võimalustest.

• tea oma eriaalaeelistusi – miks sa soovid eriala õppida, miks just selle eriala valisid – seleta oma motiveeritust läbi näidete või kogemuste: kirjelda huvi või projekte, mida valdkonnas teinud oled, oma tugevusi erialaga seotud õppeainetes.

• mõtle läbi oma tulevikueesmärgid – mida tahad saavutada pärast ülikooli ning juba tudengiks olemise ajal – ehk on sul juba praktikaplaanid või soovid olla tudengiaktivist.

• usu endasse – kui sul on suur soov eriala õppida siis varem või hiljem jõuad sinna valdkonda. Teadlased on korduvalt tõestanud, et õnnelikud inimesed on edukad, mitte õnn ei tule edu järel.

Eneseusu suurendamiseks räägi sõprade või sind toetavate inimestega, mõtle oma minevikusaavutustele.

• vestlusel naerata, vaata silma ning ära karda pause teha ja järele mõelda.

Sisseastumiseksami eel puhka, mediteeri, tee trenni, räägi hea sõbraga – suurenda oma heaolutunnet.

Sisseastumiskatse ukse taga ole natukene varem kui viimasel minutil, hinga sügavalt sisse ja välja ning anna ülikoolile võimalus sind oma nimekirjas näha. Nii nagu sina soovid eriala õppida, on ülikoolil vaja üliõpilasi ning tööturul spetsialiste!