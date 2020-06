Miks õppida TalTechis?

Ülikooli valimine pole raketiteadus: vali see ülikool, kus on hea õppida ja saab hea hariduse. Tallinna Tehnikaülikoolis on atraktiivsed ja kaasaegsed õppeprogrammid, kompaktne kampus ja elav tudengielu ning pärast ülikooli taskus tasuv diplom, mis avab palju uksi.

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll möönab, et Tehnikaülikooli on päris raske õppima pääseda – siin on Eesti kõige kõrgemad lävendid – ja õppimine nõuab pühendumist. „Eesmärk on, et ülikool ei jääks pooleli – lahinguväljale maha ei jääda!“ märgib Voll ja lisab, et preemiaks raske töö eest on TalTechi vilistlastel Eesti kõrgeim palk.

Need ei ole tühjad sõnad.

Õppekavad tudengitelt ja ettevõtjatelt

Kui valid TalTechi erialade hulgas endale sobivat, siis tea, et tehnikaülikooli iga õppeprogrammi taga on erialaga seotud inimestest koosnev programminõukogu, sh valdkonna ettevõtjad, kes tagavad, et ülikoolis õpetatav vastaks tööandjate vajadusele, ning üliõpilased, kes tagavad, et õppimine ise oleks põnev ja õpetamine atraktiivne. Tudengite tagasiside on oluline tööriist ka õppekavade arendamisel ja õppejõudude valimisel.

Kõrgem palk

Hästi läbimõeldud õppeprogrammide tulemusi pole vaja kaugelt otsida: Haridussilma andmeil teenis Tallinna Tehnikaülikooli lõpetaja 2018. aastal keskmiselt 2006 eurot kuus. Eesti keskmine kuupalk samal aastal oli 1310 eurot, nii et TalTechi vilistlased olid väärt enam kui 1,5 Eesti keskmist palka. Tähelepanuväärne on ka võrdlus teiste ülikoolide lõpetajate palkadega: TalTechi lõpetajate keskmine töötasu oli 2018. aastal 26% kõrgem kõigi Eesti kõrgkoolide lõpetajate keskmisest. (Haridussilm, 2020)

Kaasaegne linnak

Kui rääkida õppimise mugavusest, siis pane tähele, et TalTech on ainus ülikool Eestis, kus on kompaktses kampuses koos kõik vajalik – aulast ühiselamuteni. TalTechi „leiutajatelinnakust“ leiab tipptasemel laborid ja kaasaegse raamatukogu, ettevõtluskeskuse ja tegusa tudengimaja, spordihalli ja hulga söögikohti, huvi- ja kultuuriklubid ning pikniku- ja palliplatsid. Naaberlinnakuks on aga Tallinna Tehnopol, kus tegutseb ja kasvab enam kui 200 tehnoloogiaettevõtet. See kõik tähendab, et kui pealinna elurütm Sulle ei meeldi, võib sellest rahumeeli Mustamäe mändide all eemale hoida, samas on transpordiühendus kesklinnaga tihe ja tõhus.

Äge tudengielu

Tehnikaülikoolis on 23 tudengiorganisatsiooni, kaheksa kultuurikollektiivi ja tippspordivõistkonnad ning linnakus on Tudengimaja üleni üliõpilaste päralt. Tudengielu on TalTechis üks Eesti elavamaid – selles saab veenduda kasvõi üliõpilaste suve- ja talimängudel, kus TalTechi mütsid-särgid-lipud kõige silmatorkavamad ja talteklaste hääled kõige valjemad.

Astu samm õiges suunas, et Sinu suured ideed annaksid tulevikus maailmale midagi sellist, millest veel unistadagi ei osata.

Kuidas tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli

• Vali oma lemmikerialad välja siit: teejuht.taltech.ee

• Avaldusi TalTechi saab esitada juba praegu lehel sais.ee kuni 7.07 kell 12.00.

• Võrdle oma riigieksami tulemust unistuste erialal nõutud lävendiga.

• Kui ületasid lävendi, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud!

• Kui vajalikust lävendi punktisummast jäi punkte puudu, on Sul võimalus parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele katsel 2. juulil või matemaatika katsel 7. juulil. Ära unusta end registreerida.

• Kui riigieksamid on varasematel aastatel sooritatud, siis on kõik veel lihtsam ja kiirem. Esitades avalduse sais.ee (kuni 7.07 kell 12.00), näed kohe, kas ületad lävendi, ning kui jah, pakume peagi Sulle õppekohta Tehnikaülikoolis. Kinnita oma õppimissoov ja augustis kohtume!

• Kui oled õppekoha pakkumise Tehnikaülikoolist saanud, siis tea, et see tuleb vastu võtta hiljemalt 15. juulil.