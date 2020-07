Lotte ütles, et maailmas on liiga palju põnevaid ameteid, et neist ainult üks välja valida. Tõsi ta on: miks peaks kogu elu veetma sel erialal, mille pärast keskkooli valisid?

Muidugi ei saa enne süvenemist kindel olla, et kui uuesti ülikooli lähed, siis leiad eriala, millega ülejäänud elu tõeliselt tegeleda tahad, aga sellega on samamoodi nagu esimese kõrghariduse puhul: on ainult üks viis teada saada. See, mida me nimetame proovimiseks, ongi elu. Siin on seitse põhjust, miks jälle ülikooli minna.

Sa tahad paremini aru saada, kuidas … Oled hea juht, aga tahaksid rohkem teada digiarengutest, et neid oma organisatsiooni jaoks ära kasutada. Oled hea leiutaja või meisterdaja, aga tahad rohkem teada turundusest või raamatupidamisest, et oma ideed ja oskused teenima panna? Selle asemel, et mõelda „See ei ole minu eriala, ma ei tea sellest midagi!“, tasub leida ülikool ja õppekava, mis aitavad sul vajalikku valdkonda põhjalikult tundma õppida.

Sind köidavad paljud asjad. Õppisid kirega muusikaajalugu, aga nüüd tundub e-riik sama huvitav? Disainimine on tore küll, aga tahaks ise oma kätega mõne masina valmis teha? Oled kogenud insener ja tahaksid nüüd saada tehnikaõpetajaks? Lase käia – kõiki tänapäevaseid põnevusi saab mõnes ülikoolis lähemalt tundma õppida.

Su eriala ei paku enam pinget. Kui oled oma erialast kõik välja pigistanud või sellest lihtsalt tüdinenud, siis pole ju mõtet mugavustsoonis pikutada. Ära lase varasematel huvidel defineerida praegust sind. Pane end proovile uuel alal. Tahaks öelda, et alusta algusest, aga see pole enam algus – kõik vanad teadmised jäävad ju samuti sulle alles. Tööturu kogemusega õppijad on Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) õppenõustaja Anne Urbla sõnul kõige teadlikumad ülikooli tulijad ja väga motiveeritud õppima.

Seotud lood: Tehnikaülikooli lõpetajad on palgatabeli tipus

Su eriala ei paku enam töökohti. Tehnoloogia arenguga ja digitaliseerimisega kõikvõimalikes valdkondades on ajalukku jäänud ja veelgi jäämas suur hulk ameteid, aga sellest pole midagi – sama suur hulk uusi ameteid on asemele tulnud.

Sul on vaba aega. Kui oled töötu, lapsehoolduspuhkusel või pensionil, kasuta vaba aega õppimiseks. Valides võid lähtuda enda hobidest ja õppida lihtsalt lusti pärast, aga võid ka täiendada erialaseid teadmisi või õppida selgeks uue ameti. Just nii tegid paljud eestlased masu ajal ja sisseastumine TalTechi magistriõppesse hüppas lakke – kui tööd ei olnud, aga aega oli, investeeriti see aeg endasse.

Su laps läheb ülikooli. Isegi kui sul on magistritasemega võrdsustatud bakalaureusekraad, pole sul magistriõppe kogemust. Paras aeg see hankida on siis, kui su laps läheb ülikooli – saate koos ÕIS-is seigelda, uute teadmiste üle arutleda ja eksamiteks õppida.

Kui õppida tõesti enam ei taha või ei jaksa, tule ikka! Iga kool hindab oma vilistlasi kõrgelt. Aita korraldada vilistlaste pidu või korvpalliturniiri, jaga oma elukogemusi tudengitega, aita arendada õppekavasid või anna välja oma stipendium!

Kõik muidugi ei suuda ega tahagi kogu haridusteed uuesti ette võtta. Sest pere tahab toitmist või laenud maksmist, lapsed tahavad vanemaid või seiklusjanu kustutamist. Kui sa ei taha läbida kogu bakalaureuse- või magistriõppekava, otsi koolitusi ja kursuseid avatud ülikoolist. TalTechi avatud õppes saad koostada endale individuaalse õpingukava, valides huvipakkuvaid aineid ühest või mitmest erinevast õppekavast. Õpihimulisi ootavad ka keelekursused ja kutsestandardile vastavad lisaerialad. Avatud ülikooli vastuvõtt toimub ajavahemikul 21.08–7.09.

Oled omandanud või peagi omandamas kõrgharidust? Kas soovid minna edasi õppima, aga ei tea veel täpselt, mida ja kuidas seda teha saaks? Vaata TalTechi uuendatud õppekavasid aadressil teejuht.taltech.ee. Iga õppeprogrammi kirjelduse lõpus on ka programmijuhi kontaktid ja kõik tekkinud küsimused võib e-kirjaga programmijuhtidele saata.