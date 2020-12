Tudengid aitavad gümnasistidel TalTechi avastada

Mida õppimine ülikoolis tähendab? Kui palju see erineb õppimisest gümnaasiumis? Kas eriala, mida soovin edasi õppida, sobib mulle? Milline on üks tudengi argipäev? Neile küsimustele aitab leida vastused tudengivarjupäev TalTechis.

Tudengivari on noor, kelle sooviks on leida oma õnne valem ja olla oma tuleviku meister. Õigete valikute langetamiseks on vaja aga teadmisi, et teha läbimõeldud otsus, kuidas oma haridusteed jätkata. Päev tudengivarjuna annab gümnasistidele suurepärase võimaluse kiigata ülikooli ja tudengi igapäevaellu, sest peagi ootab kooliõpilasi ees sama, tudengi roll.

Tudengivarjuna saad kogeda tõelist tudengi argipäeva

Oma kogemusi tudengivarjuks olemisest jagasid Laura ja Rene, kes veetsid sisuka ja põneva päeva ärinduse teise kursuse tudengi Hannaga. Laurat ootab gümnaasiumi lõpetamine ees kevadel, Rene alustas sügisel õpinguid 10. klassis.

Foto: Helen Raja

Tänu mugavale broneerimissüsteemile oli Laural ja Renel väga lihtne endale sobiv aeg just koolivaheajaks välja valida ning tulla tutvuma neile huvi pakkuva erialaga. Laura oli juba kaua kaalunud ideed tulla tudengivarjuks ning uus broneerimissüsteem tegi kogu protsessi lihtsasti arusaadavaks ja kiireks.

Eelmisel aastal avatud uste päeval teda kõnetanud ärinduse õppekava vajas põhjalikumat uurimist ja päeva jooksul sai abiturient kinnitust, et oma tuleviku võiks majandusteaduskonnaga siduda küll. Rene loodab varjutama tulla veel ka mõnda IT-teaduskonna õppekava, et sobivatest võimalustest parim välja valida.

Mõlema tudengivarju ootuseks oli kogeda tõelist tudengi argipäeva, saades osa loengutest ja olles osa suurest tudengiperest. Koos käidi rahanduse aluste loengus ja praktikumis ning kuulati keskkonna ja säästva arengu loengut. Välja joonistusid erinevused ülikooli ja gümnaasiumi vahel: ülikoolis oled ise oma aja planeerija, motiveerija ning tuleviku kujundaja, leia ja kasuta vaid võimalusi. Tänu Hannale saadi osa ka tudengiorganisatsiooni tegemistest majandusteaduskonna üliõpilaskogus.

Tudengeid saab varjutada kooliaasta lõpuni

Kooliõpilased on TalTechi oodatud tudengeid varjutama terve õppeaasta jooksul. Parim aeg noortel tehnikaülikooli külastada on kindlasti koolivaheaegadel. Kuna jõuluvaheajal üliõpilastel loenguid ei toimu, saab tudengivarjuks tulla uuel aastal. Abiturientidel on rohkelt aega tudengivarjuks tulla ka kevadel, kui õpe koolis on lõppenud, ees ootavad lõpueksamid ja ülikoolidesse kandideerimine on igapäevaseks aruteluteemaks. Loomulikult jälgib ülikool jooksvalt viiruse leviku olukorda ja valitsuse kehtestatud piiranguid. Vajadusel lükatakse tudengivarjutamine edasi.

Broneeri endale tudengivarju aeg ja veeda sisukas päev, et oma silmaga tudengieluga tutvuda!