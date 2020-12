Võta vastu #AIväljakutse

Kursusel on osalema oodatud kõik huvilised hoolimata vanusest, soost, haridustasemest või elukohast. Seda enam, et eelnevad teadmised programmeerimisest või tehnoloogiast pole vajalikud. Eestikeelsel kursusel on praeguseks osalenud juba pea 6200 osalejat.

Kursuse saab läbida nii omas tempos kui ka etteantud kuuenädalase õppeplaani abil. Elements of AI kursuse läbimiseks ajapiirangut ei ole, aga kõik tublid lõpetajad saavad sertifikaadi.

Ennast saavad täiendada juba haridustee lõpetanud inimesed, gümnasistid, kes saavad aimu ülikoolielust, ning praegused tudengid. Eriti julgustab TalTech osalema just abituriente, sest kursuse lõpetamisel on võimalik saada ülikoolist juba esimesed ainepunktid (2EAP-d) ja seda enne ülikooli astumist.

Elements of AI veebikursuse leiab aadressilt www.elementsofai.ee. Osalemiseks tuleb luua konto, valida kursuse keel ning asuda ülesandeid lahendama. On hea teada, et lisaks soome, eesti, rootsi ja inglise keeltele saab kursust läbida ka prantsuse, horvaatia, saksa, läti, leedu, norra ja poola keeltes.

Mis on Elements of AI?

Elements of AI on tasuta eestikeelne veebikursus, umbes 30 tundi (6 osa, 25 harjutust) ning selle eest on võimalik saada TalTechist ka 2 EAP.

Kursus käsitleb teemasid nagu:

Kuidas mõjutab AI Sinu tööd ja igapäevaelu?

Mida AI tegelikult tähendab ja kuidas seda luuakse?

Kuidas AI areneb ja mõjutab meid lähiaastatel

Kursuse läbimisel ei mängi rolli vanus, hariduslik taust ega oskused. Tegemist on maailma populaarseima online IT-kursusega, millel praeguseks on osalenud juba 550 000 inimest.

Kursuse töötasid 2018. aastal välja Helsinki Ülikool ja tehnoloogiaettevõte Reaktor.

Ehita ise oma AI

Tänaseks on väljas ka Elements of AI jätkukursus – Building AI – mis keskendub tehisintellekti praktilisemale poolele ja meetodite rakendamisele päriselus. Selles kursuses on võimalik ise AI-d ehitada. Kursusel võivad osaled nii mitte-programmeerijad, aga need, kes juba Pythonit oskavad. Tegemist on tehnilisema kursusega. Uuri lähemalt Building AI kursuse kohta lähemalt: buildingai.elementsofai.com.