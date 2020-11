Eesti kõige väärtuslikuma ettevõtte juht: meil on kõik eeldused lõpetada see aasta kasumiga. Paljud seda tänavu ei suuda

TOP101 tabelis hinnatakse Eesti Energia väärtuseks üle 1,6 miljardi euro. Millise vastutuse see teile paneb, juhtida Eesti väärtuslikumat ettevõtet?

Väärtuslikuma ettevõtte tiitli üle rõõmustab ilmselt iga töötaja ja ka omanik ning väärtust me siin iga päev üritamegi kasvatada.

Kui selle TOP101 edetabeli arvutustes on võetud aluseks majandustulemused alates 2017. aastast ja kui nüüd mõelda, mis on toimunud selle aja jooksul ja millised muutused on ettevõte läbi teinud. Ja teinud nii, et tulud ja kasumlikkus on püsinud, siis on see tiitel eriti väärtuslik. Me toodame põlevkivist elektrit täna ca kolm korda vähem kui kaks aastat tagasi. Meist on saanud regiooni suurim taastuvenergiaettevõte. Kliendibaasi oleme kasvatanud hoogsalt ka Eestist väljaspool.

Eesti Energia (EE) räägib viimasel ajal üldse palju taastuvenergiast, aga ikkagi ehitame teise õlitehase. Millal põlevkivist lahti saame?

EE strateegia suund on olla aastaks 2050 süsinikuneutraalne ettevõte. See on otsustatud ja suudame selle eesmärgi ilmselt ka täita. Teel sinna suudame tõenäoliselt ka paljusid teisi ettevõtteid rohelist elektrit tarbima suunates samale teele aidata.

Süsinikuneutraalsus ei tähenda põlevkivist loobumist.

Kas me tahame süsinikust lahti saada või põlevkivist lahti saada? Kui me hüdrogeenime põlevkivi ilma põletusprotsessita, kus süsinikku ei eraldu ning saame sealt midagi kasulikku, siis on see hea või halb? Või kui pürolüüsime, kus suure osa toormest moodustavad plastijäätmed ja rehvihake ja sealt tekkiva CO2 korjame kokku, siis kas see on halb? Süsinikuneutraalsus ei ole meie jaoks ainult ilus jutt, me teeme selle eesmärgi saavutamiseks väga palju tööd.

Viimati hindas reitinguagentuur S&P Eesti Energia reitingu üks tase rämpsust kõrgemaks ja väljavaate negatiivseks. Seda hoolimata äsja saadud 125 miljoni eurosest riigi rahasüstist. Teeb see hinnang teid murelikuks?