Kas võimalik oleks reaalajas TOP 101? Ettevõtjate tahtmise taha jääb rohkem kui tehnoloogia taha

Hiljuti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis koostatud „Reaalajamajanduse visiooni 2020-2027" realiseerimise korral oleks teoreetiliselt võimalik, et TOP101st saab kümne aasta perspektiivis üsna reaalajaline dokument Eesti majanduse tšempionidest. Näeb see visioon ju ette, et 2025. aastaks minnakse Eestis üle andmepõhisele aruandlusele, millega peetakse silmas seda, et üle 80% ettevõtetest esitavad riigile standardiseeritud tehinguinfo pealt automaatselt moodustuvaid aruandeid. Sealhulgas juba 2023. aastaks loodaks riigile oluliste nähtuste näidikute muutuste varajase hoiatamise võimekus, mis baseerub reaalaja andmetel, ning 2027. aastaks jõuda reaalajas ja nõusoleku alusel ettevõtte andmete jagamiseni kolmandatele osapooltele (riigile, tehingupartnerile, pangale).

Kõlab hästi? Kõigi ettevõtete arvates ilmselt mitte - miks muidu esitavad paljud TOP101 ettevõttedki majandusaasta aruanded alles vahetult enne tähtaja kukkumist, kuigi tehniline valmisolek neid mitu kuud varem esitada on arvatavasti olemas enamikul.

Tieto EVRY uuringus, millel riigi reaalajamajanduse visioon suuresti põhineb, rõhutataksegi, et seniste aruannete kaotamine ning ettevõtete majandustehingute ja personali info automaatselt tehingu tasemel riigile andmine eeldab ühiskondlikku kokkulepet ja vastavaid seadusemuudatusi. Näiteks: kui andmete esitamine toimuks tehingute kaupa varem, siis peaks audiitor hakkama jooksvalt kontrollima algdokumente ja raamatupidamiskandeid.

Eks eesseisvad aastat näitavad, kuhu see visioon välja jõuab, aga 2010ndate esimesel poolel toimunud diskussioon suurt täitumise optimismi ei sisenda. Mäletatavasti tegi statistikaamet 2013. aastal ettepaneku, et majandusaasta aruande esitamise tähtajaks saaks kuue kuu asemel neli kuud, kui aruanded vajavad auditeerimist, ja kolm kuud, kui auditeerimist pole vaja. Selle asemel saime tänavu erandi, mis lubas tähtaega kümme kuud...