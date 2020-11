Tallinna börsi juht: kas ikka peame minema tagasi enne kriisi valitsenud "normaalsusesse"?

Inimesed kalduvad hindama teemade suhtelist tähtsust selle põhjal, kui kergesti neid mälust leitakse. Sageli mainitavad teemad täidavad meie mõtlemise, teised aga kaovad kiiresti. See, mida meedia kajastamiseks valib, vastab omakorda nende arusaamale sellest, mis avalikkust parasjagu paelub. Kuna üldsuse huvi äratavad kõige kergemini dramaatilised sündmused ja kuulsused, siis on meediapalavik sagedane. Need Daniel Kahnemani mõtted aitavad mõista, miks oleme olnud pea aasta jooksul tunnistajaks ülemaailmsele hüsteeriale.

Viiruse tagajärgedega tegeleme pikalt

Paarsada aastat tagasi arvati, et majanduskasvule tuleb kohe lagi vastu. Täna teame, et maailma majandus on sellest ajast kasvanud üle 80 korra! Börs on aidanud majanduskasvu vedurite edust osa saada, tuues seeläbi kapitalismi igale inimesele lähemale. Vaatamata kaunis pöörasele aastale olen veendunud, et ka edaspidi viivad elu edasi ettevõtlikkus, uudishimu ja asjade uutmoodi tegemine. Kahjuks saavad viirusvõitluses pihta miljonid inimesed ja tuhanded ettevõtted üle maailma, kannatades veel pikalt kollektiivsete majanduste lukku keeramiste ja sotsiaalsete probleemide tõttu.

Koroonaviirus on neist ilmselt kõige väiksem mure. Kõige pimedam on teatavasti enne koitu. Kellel töö või ettevõtte päästmise kõrvalt aega jäänud, on saanud korraks hinge tõmmata, uusi sihte ja prioriteete seada.

” Kõige pimedam on teatavasti enne koitu.

Nassim Talebi sõnul on kriisi üks päästikutest ettevõtete pidev üleoptimeerimine ja ebapiisavad puhvrid. Riigiabi päästepaketid panevad ebavõrdsesse olukorda need, kes seni konservatiivselt ja korrektselt käitunud. Kõlab küüniliselt, aga ellu jäävad kõige kohanemisvõimelisemad. Kes usub, et tagasi „normaalsusesse" viib meid vaktsiin, kes on maski- või millegi muu usku - olulised küsimused jäävad: kui suured varud peavad ettevõtetel (ja riikidel!) olema, et selliste ülereageerimistega nagu riikide lukkukeeramine toime tulla?

Kindel, et miski pole pärast enam endine?

Juba kevadel võis mitmelt poolt kuulda, et "miski pole pärast enam endine". Ma arvan, et inimkond teeb kõik endast oleneva, et see väide kummutada. Kardan, et näeme veel enam sotsiaalset distantseerumist ja rohkem riiki. Aga samas, see ongi ju eesmärk olnud, lisaks veel tähelepanu eemale juhtimine alarahastatud haiglavõrkudelt ja üle jõu elamiselt. Kas peame tingimata minema tagasi sellisesse "normaalsusse" nagu enne kriisi? Arvan, et ei pea. Tasakaalupunkti leidmine normiks kujunenud ultraglobaliseerunud maailma ja kapselduva kahanemise vahel saab olema väljakutseid pakkuv.