TOP101 | Eesti Energia versus leedukate Ignitis - kas eestlaste börsileminek tuleb edukam?

Tänavuse TOP101 edetabeli võitja - Eesti väärtuslikumaks ettevõtteks tunnistatud Eesti Energia juurde paneb tabeli arvestusmetoodika 1,6 miljardi eurose (+28% võrreldes aasta varasemaga) hinnasildi. Sellega lööb Eesti energiahiid hetkel oma Leedu suurkonkurenti Ignitis Groupi, kes sellest sügisest börsil, mille valuatsioon TOP metoodika järgi arvutades on 1,5 miljardit eurot. Mis aga saab edasi - kuidas endistest riigimonopolidest ning Ignalina tuumaelektrijaamast Leedus ja Narva põlevkivijaamadest Eestis jõutakse rohepöördeni Balti riikide energeetikas ning mida see võib tähendada ettevõtete väärtusele?

Eesti Energia ja Ignitis Group on suurimad energiaettevõtted vastavalt Eestis ja Leedus. Ignitis Group tegi tänavu suvel läbi aegade suurima IPO Balti riikides ning emiteeris pea 1,9 miljonit aktsiat kaasates investoritelt 450 miljonit eurot. Noteerimise hetkel oli firma omakapitali IPO järgseks väärtuseks 1,67 miljardit eurot, kuid tänaseks on aktsiahind kukkunud ligi kümnendiku (22,5 eur versus 20,3 eur) ning sellega ka firma väärtus. Peale emissiooni jäi ettevõtet endiselt kontrollima Leedu riik, kelle osalus moodustab 73,1%.

Käesoleva loos võrdleme Eesti Energiat ja Ignitis Groupi mõlema kohta kättesaadavate 2019. aasta lõpu andmete alusel. Mõlemad ettevõtted ei piirdu oma tegevuses enam päritoluriikidega, vaid peavad koduturuks praktiliselt kogu Läänemere regiooni. Eesti Energia on siin küll Ignitisest sammukese ees, olles jõudnud ka Rootsi sillapea loomiseni.

Eesti Energia on asutatud 1939. aastal, 2019. aasta lõpu seisuga töötas ettevõttes enam kui 5000 inimest. Ajalooliselt on Eestis olnud põlevkivi peamiseks energiatootmise tooraineks. Ajalooline kogemus põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel on andnud ettevõttele unikaalse oskusteabe, mida on täna rakendatud peale Eesti veel näiteks Jordaanias, USAs ja Türgis. Samas on põlevkivisõltuvus olnud Eesti Energiale ka suur väljakutse rohepöörde kontekstis. Muutused ülemaailmses kliimapoliitikas ja Euroopa energiamajanduses on viinud arusaamisele, et põlevkivi kui piiratud ressursiga orgaanilise materjali põletamine pole jätkusuutlik.