TOP101 | Tõnu Palm: Eesti majanduse taastumises kujuneb ülioluliseks Euroopa ja USA kaubanduspartnerite käekäik

Tagasilöök koroonaviiruse teise laine puhul on pigem ajutist iseloomu kuniks saame taaskord tuge viiruse leviku kõverate taandumisest ja sellega seotud määramatuse kahanemisest. Käesoleva aasta kolmas kvartal näitas ilmekalt, et piirangute leevendamise järgselt on oodata vägagi lühikese viiteajaga majandusaktiivsuse taastumist. Riskid eesseisva kasvupöörde tugevuse osas on seotud paljuski eksporditurgude väljavaatega, mis lähikuudel veidi oodatust rohkem jahtub. Olukord ei ole võrreldav kevadega kui halvatud oli kaupade liikumine ning häiritud tarneahelad.

Ulatuslik kriis kõikidele

Eesti majandus demonstreeris sarnaselt põhjapoolsete Euroopa riikidega suuremat paindlikkust tulla toime ka Covid-19 riskidega

Esimene oluline tähelepanek on see, et sarnaselt 2012-13.aasta euro võlakriisi perioodile demonstreeris Eesti majandus kevadise koroonaviiruse raames taaskord koos teiste põhjapoolsete Euroopa riikidega (sh põhjamaad, Saksamaa, Läti ja Leedu) suuremat paindlikkust ja stabiilsust tulla toime ootamatu globaalse majandusšokiga.

Koroonaviirus koos tarneahelate takistustega põhjustas kevadkuudel ligi 15%se aastalanguse maailma kaubanduses, mis oli järsemgi kui kogesime 2009. aasta globaalse finantskriisi perioodil.

Seejuures maailma majanduse langus küündib tänavu erinevatel hinnangutel sarnaselt suuremaks kui kogesime kaksteist aastat tagasi suures kriisis. Euroopa Komisjoni sügisprognoosi (5.nov 2020) kohaselt sukeldub maailma majandus tänavu 4,3%sse langusesse, millele järgneb paljuski arenevate turgude ennakkasvu toel 4,6%ne kasv 2021. aastal. See on väga ulatuslik kriis kõikide riikide jaoks, millel võib olla ilma piisava fiskaalse toeta ka pikaajalised negatiivsed mõjud tööturule.