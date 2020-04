Advokaadid selgitavad: Saksamaa päästis ajutiselt laenuvõtjad. Eestis eelnõu ettevalmistamisel

Füüsiliste isikute laenude tagasimaksete peatamine

Saksamaa lahendus laenulepingute osas on kokkuvõtlikult järgmine: enne 15. märtsi 2020 sõlmitud füüsiliste isikute (teatud tingimustel ka mikroettevõtjate) laenulepingutest tulenevad laenu põhiosa- ja intressimaksed tuleb ajavahemikul 01.04.2020 kuni 30.06.2020 peatada juhul, kui laenuvõtja esitab vastava taotluse. Laenumaksete peatumise aluseks on pandeemiast tulenev sissetuleku langus (sissetuleku languse korral eeldatakse, et see tuleneb Covid-19 pandeemiast). Laenuvõtja peab näitama või tõendama oma sissetuleku langemise.

Sellisel juhul on laenuandjal keelatud selle tähtaja jooksul laenulepingu ülesütlemine maksetega hilinemise, laenuvõtja maksevõime vähenemise või tagatise väärtuse vähenemise tõttu. Kui maksete peatumise perioodi lõpus ei ole laenuvõtja ja laenuandja kokku leppinud laenu uusi tingimusi, siis pikenevad kõik laenulepingust tulenevad tähtajad automaatselt kolme kuu võrra.

Saksa valitsusele on antud õigus nimetatud meedet pikendada kuni 30.09.2020. Ei ole välistatud, et majandusliku kitsikuse pikemal jätkumisel pikendab Bundestag seda tähtaega veelgi.

Samas peab mainima, et saksa juristide seas on kuulda ka kriitikat - paljud küsimused moratooriumi praktilise rakendamise ja tõendamiskoormusega seoses on jäänud ebaselgeks ning need tuleb lahendada hilisemate kohtuvaidluste raames.

Mis saab Eestis?

Meedias on kõlanud arvamusi, et eraõiguslike suhete ümberkujundamine või muutmine seaduse abil ei ole meie tee. Samas on Eestis juba tekkinud ja tekib juurde hulk laenuvõtjaid (ka kodulaenuvõtjad), kes endast sõltumata ei suuda enam graafikujärgseid laenumakseid tasuda. Pangad pakuvad täna kokkuleppelist laenu põhiosa maksepuhkuse taotlemist. Samas igakuisest laenumaksest võib põhiosale lisanduv intress moodustada märkimisväärse osa. Maksepuhkuse võimaldamine on hetkel krediidiandjate otsustada. Krediidiandjad viitavad vastutustundliku laenamise põhimõtetele kui piisavale instrumendile makseraskuste ületamiseks.