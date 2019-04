Advokaat selgitab: alustava ettevõtte kodulehe kaks kõige olulisemat dokumenti

Online turundusest, kodulehtede ja e-poodide kasulikkusest räägitakse palju, kuid millest tihti ei räägita, on see, mis kohustused ja riskid kaasnevad oma ettevõtte veebis turundamisega ja mida üks vastutustundlik ettevõte saab ära teha selleks, et tema koduleht või e-pood oleks kasutamiseks turvaline ja aitaks tagada kasutajate õiguste kaitse.

Käesolevas blogis kirjeldan lühidalt kahte kõige olulisemat dokumenti pea iga ettevõtte kodulehel – privaatsuspoliitika (ingl. k tihti nimetatud Privacy Policy / Privacy Statement) ja teenusetingimused (ingl. k tihti Terms of Use / Terms of Service / Terms and Conditions).

Kohustuslik kõigile, kes isikuandmeid töötlevad

Privaatsuspoliitika on kohustuslik igale veebilehele [1], kui toimub kasvõi minimaalne isikuandmete kogumine, nt kui küsitakse isiku e-posti aadressi, nime, kasutatakse isikute käitumismustreid jälgivaid küpsiseid või muid jälgimistehnoloogiaid või võimaldab leht külastajatel sisu üles laadida ja kommentaare jätta.

Sisuliselt igasugune isikuandmete kogumine veebilehe kaudu eeldab privaatsuspoliitika olemasolu ja avalikustamist. Seejuures tuleb arvestada, et isikuandmete definitsioon on äärmiselt lai. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Ehk siis kui ettevõte vajab privaatsuspoliitikat, siis missugune peab privaatsuspoliitika olema?