Advokaat selgitab: Kas Sinu äris tuleb järgida kliendi tundmise põhimõtet, teha riskihinnang ja järgida teisi rahapesu tõkestamise nõudeid?

Kellele seadus laieneb?

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahPTS) eesmärgiks on suurendada ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust ning sama ajal tõkestada rahandussüsteemi ja majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.

Seadus ei puuduta eraisikuid, kes majandus-, kutse- või ametitegevusega seotud ei ole. Küll aga tuleb igal ettevõtjal endalt küsida, kas RahPTS talle laieneb ning missuguseid kohustusi talle paneb.

Üksikutel juhtudel näeb RahaPTS ette kohustusi, mis puudutavad kõiki eraõiguslikke isikuid (nt kohustus avaldada enda tegelikud kasusaajad).

Samas isikute ring, kellel on kohustus järgida RahaPTS-st tulenevaid hoolsusmeetmeid, on siiski piiratum. Tegemist on isikutega, kelle osas riik on leidnud, et just nende tegevuse läbi võib tekkida võimalus rahapesuks või terrorismi rahastamiseks. Seaduses nimetatakse neid kohustatud isikuteks.

Tinglikult võib RahPTS järgi kohustatud isikud jagada kahte kategooriasse:

isikud, kellele laieneb seadus nende tegevusvaldkonnast tulenevalt ehk lähtudes nende majandus-, kutse- või ametitegevuse iseloomust ning

isikud, kes oma tegevusvaldkonna järgi kohustatud isikuks ei „kvalifitseeru", kuid kellel tuleb hoolsusmeetmeid järgida tulenevalt konkreetsete tehingute iseloomust, milles nad osalevad.

Kohustatud isikud tulenevalt kõrge riskiga tegevusvaldkonnast