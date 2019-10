Advokaat selgitab: mida teha, kui saad avalikult võimult ettekirjutuse, millega sugugi nõustuda ei taha

Ettekirjutus on üks haldusakti liike. Seega, kui ettekirjutuse adressaat leiab, et ettekirjutus on mingil põhjusel vastuolus seadusega, saab seda vaidlustada nii nagu muidki haldusakte, esitades 30 päeva jooksul ettekirjutuse teatavaks tegemisest vaide haldusorganile endale või kaebuse halduskohtusse. Oluline on aga mõista, et ettekirjutuse vaidlustamisest ei piisa - ka vaide või kaebuse esitamise korral on ettekirjutus kehtiv, kuniks haldusorgan ise või halduskohus seda kehtetuks pole tunnistanud. Seega, kuniks ettekirjutus kehtib, on võimalik selle tähtaegse täitmata jätmise korral adressaadile määrata sunniraha, sh korduvalt. Seejuures isegi kui ettekirjutus osutub hiljem õigusvastaseks, ei too see automaatselt kaasa sunniraha määramise õigusvastasust ja võimalust seda tagasi saada.

Sunniraha määramisel on siiski piirid

Tõsi, sunniraha rakendades teeb haldusorgan kaalutlusotsuse ehk peab järgima ka proportsionaalsuse põhimõtet. Seega, ehkki teoorias võiks haldusorgan ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrata korduvalt kas või iga kord sunniraha selle ülemmääras, ei saa ta siiski jätta kõrvale konkreetse juhtumi asjaolusid, sh rikkumise raskust jne. Sunniraha rakendamise, sh selle suuruse põhjendusi tuleb haldusorganilt eraldi küsida. Samas ei tasu haldusorgani heatahtlikkusele ja sunniraha väiksusele siiski lootma jääda.

Mida siis teha?

Eelnevast ei tohiks teha järeldust, et ettekirjutuse vaidlustamisel puudub mõte. Vastupidi - see on ainuke võimalus enda õigusi kaitsta, kui leiate, et ettekirjutus on seadusvastane. Samas, nagu öeldud, vaidlustamine ainuüksi enne (kohtu)vaidluse lõppu ei vabasta ettekirjutuse tähtaegsest täitmisest. Ainus lahendus siin on kas haldusorganilt endalt või halduskohtult esialgse õiguskaitse korras taotleda ettekirjutuse kehtivuse peatamist ning sunniraha määramise keelamist. Halduskohtule peab põhistama selleks esialgse õiguskaitse vajaduse - näiteks, et ettekirjutuse täitmine on sedavõrd koormav, et tekkivat kahju on hiljem raske tagasi pöörata.

Kokkuvõtteks - kui avalik võim on Teile või Teie ühingule pannud ettekirjutusega mõnesuguse kohustuse, tuleb arvestada, et kuniks kohus või haldusorgan ise pole ettekirjutuse kehtivust peatanud, tuleb seda täita. Vastasel juhul võib ettekirjutuse tähtaegse täitmata jätmise korral määrata sunniraha, sh korduvalt. Paljudele tuleb üllatusena, et ainuüksi ettekirjutusele 30 päeva jooksul vaide või kaebuse esitamisest ei piisa, et vastutusest vabaneda. Arvestades, et n-ö eelduslik igakordse sunniraha ülemmäär on 9600 eurot, võib ettekirjutuse täitmata jätmine kujuneda üllatuslikult vägagi kulukaks mureks.