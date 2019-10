Advokaat selgitab | Viis põhjust, miks teha kinnisvarale ostueelne õigusaudit

Kinnisvarainvesteering

Eesti ärikinnisvara on erineva otstarbega ja kvaliteediga ning see võib pärineda väga erinevatest ajaperioodidest. Samuti on ärikinnisvara soetamiseks mitmeid erinevaid võimalusi. Lisaks nii-öelda tavalisele kinnisvaratehingule on eriti ärikinnisvara puhul pigem tavapärane, et ostetakse osalus kinnisvara omavas äriühingus. Kuigi sel juhul on oluline läbi viia õigusaudit (legal due diligence) ka ostetava äriühingu/ettevõtte kohta, on põhiline rõhuasetus siiski just kinnisvaraga seotud auditil. On ju soetatava ettevõtte põhiliseks rahavoo generaatoriks ja peamiseks varaks justnimelt kinnisvara.

Eestis on kinnisvaraga seonduv teave (ennekõike õiguslikku tähendust omav teave) üldjuhul avalikest registritest kättesaadav. Peamised avalikud registrid, mis kajastavad kinnisvaraga seonduvat teavet, on kohtu kinnistusosakond ning ehitisregister. Lisaks neile on avalikult kättesaadavad ka erinevad planeeringute registrid ning kohalike omavalitsuste dokumendiregistrid. Teatud puhkudel on aga lisaks avalikele online-registritele teha päringuid ka arhiividest.

Misasi on ostueelne õigusaudit?