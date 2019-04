Advokaat soovitab: mida iga ettevõtja peaks teadma rahapesu tõkestamisest?

Oleme varasemalt TRINITI blogis kirjutanud rahapesu tõkestamise kontekstis üldisemalt sellest, kuidas ettevõtja poolt tema äriga seonduvate riskide hindamine on suunatud eelkõige tema äri võimaldamisele, mitte takistamisele.

Et enam kui aasta tagasi jõustunud uue seaduse rakendamisel tekkinud segadusse pisut selgust tuua, võtsime nõuks avaldada blogiartiklite sarja, mille eesmärgiks on anda ettevõtjale soovitusi, kuidas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahPTS) reeglites orienteeruda, millest alustada ja mida kindlasti silmas pidada.

Jagame nõuandeid nii puhuks, kui ettevõtja osutub ise seaduse tähenduses kohustatud isikuks kui ka puhuks, mil ettevõtja puutub rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete kohaldamisega kokku äripartneri, kliendi või muu tehingu poolena.

I Kohustatud isikud ehk kellele seadus laieneb?

Sarja esimeses artiklis on kavas alustada nende isikute määratlemisest, kellele RahPTS nõuded kohalduvad.

Selgitame lahti, kes on kohustatud isikud, kellele laieneb seadus tulenevalt nende majandus-, kutse- või ametitegevusest. Samuti anname juhiseid, mille järgi ettevõtja saab ära tunda olukordi, mil tal tuleb hoolsusmeetmeid kohaldada või muid nõudeid täita ka siis, kui ta üldisesse kohustatud isikute loetellu ei kuulu (tulenevalt näiteks tehingu iseloomust, milles ta osaleb).

II Mis on riskihinnang ja kas see on kohutuslik?

Teise olulise teemana räägime lahti, mida kujutab endast riskihinnang, millal see on kohustuslik ja kes seda tegema peavad.