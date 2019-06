Eelmine aasta lõpust kehtib uus seadus, mis reguleerib konfidentsiaalset infot. Mis ikkagi on ärisaladus?

Kui mõni nimetatud kolmest tingimustest täidetud ei ole - nt kui teave on kergesti kättesaadav või kui sellel puudub väärtus või kui teabevaldaja ei ole võtnud meetmeid salajasuse säilitamiseks, siis ei kvalifitseeru vastav teave ärisaladuseks.

Seega tasuks üle kontrollida, kas töölepingus, juhatuse liikme lepingus või mõnes muus lepingus sisalduv teave, mida soovitakse käsitleda ärisaladusena, on ka seaduse tähenduses käsitletav ärisaladusena ehk kas see teave vastab eelnimetatud kolmele tingimusele.

Ärisaladuse ebaseaduslik kasutamine on ebaaus konkurents

Täiendavalt tuleks arvestada sellega, et kõnealuse seaduse kohaselt kvalifitseerub ärisaladuse ebaseaduslik saamine, kasutamine või avaldamine ebaausaks konkurentsiks. See tähendab, et konkurentsikeeld antud seaduse valguses ei tähenda üksnes nt keeldu teha konkurendile tööd või osutada teenust, vaid ka salajase teabe ebaseaduslik kasutamine on käsitletav konkurentsikeelu rikkumisena.

Sellega tuleks konkurentsikeelu sätte sõnastamisel arvestada.