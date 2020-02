Kohtud arutlesid, kas tünnisaun on ehitis või mitte ehk Ehituskeeluvööndi ootamatutest piirangutest

Teiseks oli vaidlus selles, kas kivisillutist võiks käsitleda juba varem rajatud puidust paadisilla laiendusena. Nimelt, lautrit ja paadisilda tohib seaduse järgi rannale või kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus ranna ja kalda kaitse eesmärkidega. Maakohus leidis siin, et kivisillutis ei saa üksi ega koos puidust sillaosaga täita paadisilla ülesandeid, kuna pole veesõidukite teenindamiseks, vaid muuks rekreatiivseks tegevuseks rajatud ala.

Kolmandaks oli vaidlus selles, kas kõnealused ehitised ei asu ehk hoopis õuemaal. Nimelt, looduskaitseseaduse kohaselt ei laiene ehituskeeld hajaasustuses olemasoleva elamu õuemaale. Maakohus leidis siin, et õuemaa määratlemisel tuleb aluseks võtta keskmise mõistliku kõrvalseisja arusaam ning õuemaaks saab pidada maa-ala, mis on omaniku aktiivses kasutuses ja elamuga vahetus seoses. Oluline on just, et selleks, et pidada ehitist õuemaal oleks, peab ehitis teenindama kinnistul asuvat elamut ja moodustama ühtse majapidamise. Kohus leidis, et kivisillutisel, tünnisaunal ja kümblustünnil selline vahetu seos elamuga puudub.

Mida kaasusest õppida?

Looduskaitseline ranna või kalda ehituskeeluvöönd keelab reeglina igasuguste uute ehitiste, sh rajatiste paigutamise ehituskeeluvööndisse. Ehitisteks võib keskkonnainspektsioon või kohus pidada aga ka selliseid asju, mida tavakeeleliselt ehitiseks pidada ei oskagi. Teine õppetund on see, et ehkki ehituskeeluvööndisse ehitamist lubavad mitmed looduskaitseseaduse erandid, ei tasu arvata, et kogu tegevust nende erandite alla mahutada õnnestub. Ehituskeeluvööndis tuleb ettevaatlikult ja teadlikult toimetada.