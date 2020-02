Mida panna kõrva taha eelmise aasta mõjukamatest äriõiguse riigikohtu lahenditest?

Riigikohus selgitas lahendis nr 2-17-16390, et koosoleku korraldamise kuluks eeltoodud sätte mõttes saab lugeda nt koosoleku paiga kasutamise ja kutsete saatmise kulusid, kuid osaniku kanda jäetavateks kuludeks ei saa olla koosoleku korraldamisel kasutatud õigusabiga seotud kulusid. Riigikohus selgitas, et kuigi advokaatide kasutamine koosoleku korraldamisel on lubatav, võimaldaks selliste kulude käsitlemine koosoleku korraldamise kuludena enamusosanikel vähemusosanikke meelevaldselt survestada, et nad ei nõuaks osanike koosoleku kokkukutsumist.

Seega ei saa osanike koosoleku korraldamisel kantud õigusabikulusid pidada ebavajalikeks kuludeks, vaid sellised kulud tuleb kanda ühingul endal ning neid ei saa osanike otsusega osaniku kanda jätta.

3. Riigikohus selgitas, mida kujutab endast mitteotsus, kuidas osanik sellises olukorras käituma peaks ning milline on mitteotsuse tuvastamise mõju teistele samal koosolekul vastu võetud otsustele

Lahendis nr 2-16-11216 selgitas riigikohus, mida kujutab endast mitteotsus ning milliseid meetmeid saab osanik või aktsionär sellisel juhul oma õiguste kaitseks tarvitusele võtta.

Mitteotsusega on tegemist juhul, kus otsusena esitatu ei sisalda tegelikult nõutavas ulatuses otsuse vastuvõtmiseks õigustatud isikute tahteavaldusi. Sellise olukorraga võib tegemist olla näiteks juhul, kui üldkoosoleku otsust ei ole vastu võtnud aktsionärid või kui otsuse vastuvõtmist ei ole nõuetekohaselt kindlaks tehtud.

Riigikohus selgitas, et olukorras kus vaieldakse, kas osanike otsus on vastu võetud, on osanikul õigus esitada kohtule tuvastushagi otsuse vastu võtmise fakti tuvastamiseks. Kui hageja leiab, et otsuste vastuvõtmisel hääletanud isik ei ole osanik, kuna talle osaluse võõrandamise tehing on tühine vastuolu tõttu heade kommetega, on osanikul õigus kolmanda isikuna võõrandamistehingu tühisusele tugineda üksnes juhul, kui koosolekul otsustatu ka hageja õigusi mõjutas. Kui tuvastatakse, et otsust ei ole vastu võtnud osanik, ei ole tema häältega ühtegi vaidlusalust otsust vastu võetud.

Kokkuvõttes tegi riigikohus eelmine aasta mitmeid osaniku ja ühingu suhet täpsustavaid lahendeid. Jääb vaid üle oodata, kuidas lahendites toodud seisukohad edasist praktikat mõjutavad.