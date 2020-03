Millal on viimane aeg sekkuda enda kui juhatuse liikme tagasikutsumise kohtuvaidlusse?

Alles nüüd „ärkas" tagasikutsutav juhatuse liige ja püüdis esitada apellatsiooni ja kaja, kuid edutult. Asi on jõudnud kõrgeimasse kohtusse küsimusega, kas tagasikutsustav juhatuse liige oleks tulnud kaasata kolmanda isikuna ja talle tagada selle kaudu apelleerimisõigus. Ometigi oli juhatuse liige teadlik hagile vastamise tähtajast (hagi ja kohtumäärus oli talle kätte toimetatud) ja kohtu hoiatusest teha tagaselja otsus ning jättis hagile vastamise tähtajal reageerimata ja ei esitanud taotlust enda menetlusse kaasamiseks. Kas võiks siinkohal see tähendada, et juhatuse liige minetas oma õiguse olla menetlusse kaasatud. Kaldun arvama, et pigem jah. Lähiajal tekib selles küsimuses kohtupretsedent, siis teame rohkem. Igal juhul soovitan vaidluste vältimiseks tagasikutsutavatel juhatuse liikmetel sellistes olukordades reageerida, kui üldse, siis viivitamatult.

Eeltoodud kinnitab üldisemat tsiviilkäibe põhimõtet, kus õigussuhte osapooled on kohustatud üksteist oma õiguste realiseerimisel arvestama ja aitama, mh teostama õiguseid mõistlikult esimesel võimalusel. Vastupidine võib tähendada, et nad ei tegutse heas usus, loovad teistes osapooltes ootuse, et olukord jääb kehtima ning minetavad oma õigused.