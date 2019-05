Mis teenus on fakti tuvastamine, mis aitab tihti kokku hoida aja- ja kohtukulusid?

Fakti tuvastamise vajadus ja toimigu sisu ei ole alati iseenesest mõistetav. Selleks, et fakti tuvastamisest ja vastavast kirjalikust aktist ka hiljem kasu oleks, soovitan kahtluse korral enne fakti tuvastamise tellimist konsulteerida advokaadiga. Fakti tuvastamisel on töö tellija materjalist. Saame anda soovitusi, mida kohtutäitur peaks tuvastama ja kuidas küsimused täiturile formuleerida.

Kohtutäitur on sõltumatu ametiisik, kes tegutseb fakti tuvastades seaduse alusel. Kohtutäituri poolt tuvastatud fakt(id) on väga tugev tõend. Raske on vastu vaielda asjaoludele, mille kohtutäitur on aktis (vajadusel pildi ja videomaterjali toel) fikseerinud. Tihti on vaieldava asjaolu täituri poolt fikseerimine ja vastava akti vastaspoolele esitamine piisav, et lahendada erimeelsus kohtuväliselt, s.t. võita ajas ning vältida kohtukulu.