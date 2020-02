Ostad ettevõtet? Konkurentsireegleid eirates võib ähvardada kriminaalkaristus

Koondumise kontrolli reeglid määravad ära, kas ja millal tehing võib toimuda

Koondumise kontrolliga seoses on eelkõige oluline eristada kaht aspekti:

Kas tegemist on koondumisega, mis vajab luba?

Kas tegemist on probleemse koondumisega?



See, kas koondumiseks on vaja luba, on pigem formaalne küsimus. Kui tehinguga kaasneb koondumine (st oluline muutus valitseva mõju struktuuris), siis koondumise kontrolli kohaldumiseks piisab Eestis, kui vastavad käibenõuded on täidetud. See tähendab, et kui koondumise osaliste käibed Eestis kokku ületavad 6 miljonit eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 miljonit eurot, siis tuleb koondumiseks küsida eelnevalt Konkurentsiameti luba. Seda sõltumata sellest, kui suur on ettevõtjate turuosa või milliseid muudatusi tehing turul kaasa toob.

Tehingu mõju kaubaturgudele on oluline alles siis, kui konkurentsiamet hakkab koondumist hindama. Nimelt keelab konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. Näiteks on tõenäoline, et oma kõige tugevama konkurendi omandamine ei saa konkurentsiametilt luba.

Lisaks sellele, et koondumise kontrolli tõttu võib tehing üldse ära jääda, seab vastav menetlus tehingu ajakavale olulised piirangud. Nimelt võib üldiselt koondumise teate esitada pärast lepingu allkirjastamist ning konkurentsiametil on tavaoludes õigus hinnata koondumist 30 päeva. Samas tuleb arvestada, et täiendava analüüsi vajaduse korral on konkurentsiametil õigus algatada ka täiendav menetlus, mis võib kesta lisaks 4 kuud.