PÕLETAV KÜSIMUS | Kas riik peab eriolukorras ettevõtjale tekitatud kahju hüvitama?

Juhul, kui lähtuda eeldusest, et eriolukorra juhi korraldused ja eriolukorra meetmed siiski antud juhul õigusvastased pole, saab kohaldamisele kuuluda vaid teine kahju hüvitamise alus. Õiguspärase korraldusega tekitatud kahju hüvitamist saab riigivastutuse seaduse järgi nõuda vaid isik, kelle põhiõigusi või -vabadusi on korraldusega erakordselt piiratud. Kõnealust erandlikku sätet on meie kohtupraktikas kohaldatud väga harva.

Võib eeldada, et selliste kahjunõuete esitamisel tekib põhivaidlus küsimuses, kas nõude esitanud ettevõtja põhiõigusi, näiteks ettevõtlusvabadust või omandiõigust, on piiratud „erakordselt". Vastamiseks tuleb lahendada ka küsimus, kas „erakordsuse" välistab see, et piirangud on kogu majanduskeskkonna suhtes laiaulatuslikud ja ettevõtja peab ka solidaarselt ühiskondlikku koormat kandma või vastupidi - nii laiaulatuslikud piirangud just ongi „erakordsed" ka iga konkreetse ettevõtja suhtes.

Tõendama peab põhjuslikku seost

Riik on juba väljendanud seisukohta, et kahju hüvitamise nõuded pole põhjendatud ehk vaidlused tuleb lahendada kohtus (vt siit). Isegi kui kohus peab kahju hüvitamist siiski printsiibis õigustatuks, lubab seadus kahju hüvitada vaid „õiglases ulatuses". Hüvitise määramisel arvestatakse kasu, mida põhiõiguste või -vabaduste piiramine avaliku võimu kandjale või avalikele huvidele kaasa tõi, piiramise raskust, kahju tekkimise ettenägematust ja muid olulisi asjaolusid.

Unustada ei saa, et kahju hüvitamise üldprintsiibid, sh nõue, et riigi tegevuse ja kahju vahel peab olema põhjuslik seos, kehtivad ka riigivastutuses. Järelikult on ka kõike muud kõrvale jättes kahjunõude esitamine mõnevõrra lihtsam ettevõtjal, kelle tegevust eriolukorra meetme rakendamisel otseselt piirati, ning märksa keerulisem neil, kes on kahju kannatanud üldise majanduskeskkonna halvenemise tõttu.

Kokkuvõttes - ettevõtjal on vähemalt teoreetiliselt olemas õiguslikud alused esitada riigi vastu hädaolukorra meetme rakendamisega tekitatud kahju hüvitamise nõue. Samas, kuna tekkinud olukord on vähemalt Eestis pretsedenditu, on vaidlusküsimusi küll ja rohkemgi veel.

