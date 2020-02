Uus kaaperdamise trend: raha välja pressimiseks ostetakse kokku korteriühistu tehnoruume

Korteriühistu ja uue omaniku erimeelsus jõudis paraku kohtusse, kus uus omanik nõudis ülal mainitud hüvitise tasumist.

Nii maa- kui ka ringkonnakohus asusid ühemõttelisele seisukohale, et tehnoruumides asuvad seadmed kuuluvad kõigi korteriomanike kaasomandisse, mistõttu lasub tehnoruumide omanikul kohustus seadmeid ruumides taluda.

Ringkonnakohus tõstatas samuti veel ühe olulise teema - heas usus käitumise kohustuse. Nimelt sätestab korteriomandi- ja korteriühistu seadus, et korteriomanikud peavad omavahelistes suhetes, samuti suhetes korteriühistuga järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Ringkonnakohus selgitas, et korteriomanik on kohustatud hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud, taluma mõjusid, mis jäävad neisse piiridesse ning võimaldama eriomandi eset kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks.

Teisisõnu selgitas kohus, et kaasomanik ei tohi takistada ruumide sihtotstarbelist kasutust - tehnoruumiks ehitatud ruum ongi tehnoruumina kasutamiseks ette nähtud.

Peab käituma heas usus

Kuivõrd tehnoruumide omandajast sai korteriomanik, leidis ringkonnakohus, et sellise nõude esitamisel ta heas usus käitunud ei olnud. See on oluline põhimõte, kuivõrd juhul kui isik käitub vastuolus hea usu põhimõttega, võib jätta tema suhtes seadusest tulevad normid kohaldamata ja näiteks jätta rahuldamata hüvitise nõude. Nimetatut on alama astme kohtud ka teinud. Otsus ei ole veel jõustunud, sest korteriomanik on pöördunud kassatsioonkaebusega riigikohtu poole.

Eeltoodud kaasusest on aga kasulikud õppetunnid ka praegusel ajal. Eelkõige tasub korteriühistutel üle kontrollida, millises vormis on faktiliselt korteriühistute kasutuses olevad tehnoruumid (kilbiruum, sideruum, soojasõlm vmt). Juhul kui peaks ilmnema, et ruumid on eraldi korteriomandid ning kuuluvad kas elamu arendajale või muule kolmandale isikule, tasub uurida võimalusi ruumide omandamiseks korteriühistu poolt. See tegevus aitab kindlustada ülal kirjeldatud vaidluste ennetamise.