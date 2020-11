Vandeadvokaat: uued ja vanad võimalused osaühingu osa müügil

Mis muutus?

Muudatuste tulemusena ei pea enam notariaalselt vormistama mistahes kokkuleppeid, mis võivad endaga tulevikus osa tegeliku üleandmise kaasa tuua. Senini tuli näiteks optsioonilepingud või lihtsalt kokkulepped, mille alusel osaühingu osa kokkulepitud aja möödudes üle antakse, sõlmida notariaalselt ning vorminõude eiramise korral olid kokkulepped tühised. Nüüd on sellised kokkulepped vormivabad. Varem sõlmitud lepinguid seaduse muutmine aga kehtivaks ei muuda ning neile õigusliku jõu andmiseks tuleks lepingud kirjalikult üle kinnitada.

Teine muudatus loob võimaluse sõlmida ka osa üleandmise kokkulepe ilma notarita - näiteks lihtkirjalikult. Selleks tuleb muuta ühingu põhikirja ning see võimalus põhikirjas ette näha, kusjuures põhikirja muutmise poolt peavad olema kõik osanikud. Teine nõue on, et ühingu osakapital peab olema üle 10 000 euro ja täielikult sisse makstud. Et seda saavutada, peavad osanikud tegema kas täiendavaid sissemakseid või otsustama osakapitali suurendamise ühingu omakapitali (näiteks jaotamata kasumi või ülekursi) arvel. Viimane eeldab, et ühingul on piisavalt jaotamata omakapitali. Nende tingimuste täitmisel saabki osasid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis müüa ning sama vorminõue kehtib ka pantimisele.

Kolmanda muudatusena on osaühingu osa minimaalne nimiväärtus varasema 1 euro asemel 1 sent, mis on ka aluseks otsuste vastuvõtmisel häälte arvestamisele. Tähele tasub siiski panna seda, et kui teie põhikirjas on kirjas, et minimaalne nimiväärtus on 1 euro või et iga 1 euro annab 1 hääle, siis see muudatus teid kuni põhikirja vastavalt muutmiseni ei mõjuta. Muudatusega on võimalik luua osanike vahel oluliselt täpsemaid proportsioone.

Kuidas uutmoodi osa võõrandamine käib

Jätkuvalt peab osaühingu osanike nimekirja osaühingu juhatus (välja arvatud väärtpaberite registri korral, mille kohta loe altpoolt). Osa võõrandamiseks peavad ostja ja müüja sõlmima müügikokkuleppe ning teatama osa võõrandamisest juhatusele. Seadus ei näe ette teatamise vormi, kuid nõuab, et teataja osa üleminekut ka tõendaks. Eelkõige saab see siis toimuba müügikokkuleppe esitamisega või muul juhatusele sobival viisil. Igal juhul loetakse osaühingu jaoks osa võõrandamine toimunuks alles pärast teatamist ja osanike nimekirjas muudatuse tegemist, enne mida ei ole osa omandajal ühingu suhtes osaniku õigusi - näiteks võib ühing teadmatuses maksta dividende vanale osanikule. Uue kohustusena peab osanik juhatust viivitamata nimekirja kantud andmete muutumisest teavitama. Kui notariaalse müügi korral teavitab notar toimunud tehingust äriregistrit ise, siis uue korra kohase müügi korral peab osanike nimekirjas toimunud muudatustest äriregistrit teavitama juhatus. Seda saab teha ettevõtjaportaalis.