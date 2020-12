Kakerdajas avati Eesti esimene helkuritega märgistatud rabarada

Alates eelmisest nädalast on Järvamaal asuvas Kakerdaja rabas avatud helkuritega märgistatud 3-kilomeetrine RMK loodusrada, mis võimaldab ohutut rabamatkamist ka pimedal ajal.

Mõte märgistada rabarada helkuritega tuli Eesti ühelt vanemalt kindlustusseltsilt ERGO, kes tänavu detsembris tähistab oma 30. tegutsemisaastat.

„Kuna koroonapandeemia on välistanud suuremad koosviibimised, samas individuaalne tervisesport on soositud, kingime oma töötajatele ja laiemalt kogu Eestile helkuritega märgistatud matkaraja, kus on alati turvaline, ka õhtupimeduses jalutada – seda enam, et rabamatkamisest on saanud justkui uus rahvussport. Helkurlahendusega soovime luua senisest enam võimalusi värskes õhus keha ja meel ärksana hoida,“ ütles ERGO kindlustuse tegevjuht Marek Ratnik.

Helkuritega märgistatud õpperaja loomisel lähtuti sellest, et valguslahendused looks matkajale turvatunnet, ent ei häiriks ega rikuks looduskeskkonda. Rada on märgistatud puude küljes paiknevate looduskindlate helkuritega, mis on eemaldatavad.

Helkurraja avamisel rääkis zooloog Aleksei Turovski metsloomade käitumisest talvehooajal ning sellest, kuidas nad oma elu kindlustavad. Kohal oli Päästeliidu ja ESTSAR operatiivgrupi esindaja Ragnis Topkin, kes jagas kasulikke soovitusi pimedal ajal matkamiseks.

„Öine pime mets on hoopis midagi muud kui päevane – ta on õhu poolest erinev, pilt on erinev, isegi lõhnad on erinevad -, nii et soovitan minna. Vastavalt ilmastikuoludele pane matkale minnes selga õige varustus, võta kaasa seljakott, kuhu sisse võiks minna veepudel, natuke näksimist, täislaetud mobiiltelefon, vile ja pikemale seiklusele minnes ka matkanuga. Kuna talvisel ajal läheb kiirelt pimedaks, võta kaasa taskulamp, kuid eelnevalt veendu, et selle patareid oleks täis. Kui lähed üksinda metsa, siis võiks taskulampe olla isegi kaks, sest mõned taskulambid võivad külmades oludes otsad anda,“ rääkis Topkin.

Helkuritega märgistatud matkarada asub Järvamaal asuva Kakerdaja raba 3-kilomeetrisel distantsil. Helkurlahendused jäävad loodusrajale püsivalt.

