8 soovitust äriga alustajatele

.

1. Usalda ennast – mitte keegi ei saa sulle nõu anda, kas sinu äriidee toimib või ei toimi. Ainukene võimalus on see ise järele proovida. Ära otsi kinnitust ja tõuget teistelt – see lükkab ainult tegutsemist edasi. Mentordamine ja coach’imine on keerulised oskused ning kui küsid kelleltki tagasisidet, siis pead arvestama, et saad suure laviini eestlaslikku pessimismi ja kriitikat.

Loomulikult tasub ekspertidelt nõu küsida ja harjutada enda idee tutvustamist, sest selle käigus võid saada väga kasulikku tagasisidet, uusi ideid, kaasasutajaid ning ka investoreid. Aga selle asemel, et näiteks enda vanematelt või sõpradelt nõu küsida, kirjuta parem mõnda ärikiirendisse või ettevõtjale, kelles näed eeskuju – kontakte saab paljudelt üritustelt ja seminaridelt või kasvõi podcast’e kuulates.

2. Pööra kriitika ja pessimism enda kasuks. Kui võtad kriitikat mänguliselt, siis jääd esiteks terveks ja teiseks võid sellest ka palju kasu saada. Kirjuta olulisemad argumendid üles ja kogu andmeid või tee eksperimente, mis annaks sulle tõestuse, et nad eksisid. Nii ehk naa saavad kriitikud alles tagantjärele aru, et nad eksisid. Loe näiteks siit ja siit, millistesse äridesse inimesed algul ei uskunud – muu hulgas ei usutud algul ei Facebooki, Amazoni ega ka FedEx-i edusse.

Kriitilisus muuseas juba toimibki sinu kasuks – kõigil teistel oleks sama keeruline seda ideed ellu viia.

3. Hakka lihtsalt pihta, ära mõtle üle. Kui oled introvert ja keskmisest nutikam ning põhjalikum, siis tõenäoliselt oled üsna tihti kimpus ka sellega, et ka sinu kriitikameel on keskmisest kõrgem ning sa kipud vahel „üle mõtlema”. Kui oled teadlik, et sinu tugevused võivad mingis olukorras muutuda nõrkuseks, siis saad ennast paremini kaitsta võimaliku pessimismi eest. Võta vastu otsus, et alustad, ja tee esimene samm.

4. Arenda ennast heaks spetsialistiks ja võimalustest ei tule kunagi puudu. Kuula näiteks inspireerivat podcast’i Taavi Tamkivist, kes asutas ühe viimase aja perspektiivikaima idufirma Salv. Enne seda töötas ta Skype’is ja TransferWise’is andmeteadlasena, arendades ennast valdkonna tippspetsialistiks.

Praegused trendid tööjõuturul ja hüper-spetsialiseerumine soodustab muu hulgas ka seda, et vaid vähesed ettevõtted saavad selliseid eksperte täiskohaga palgal hoida – küll aga saavad nad anda paljudele ettevõtetele suurt lisaväärtust ka osalise ajaga töötades või konsultandina. Enesearenguks on internetis väga palju tasuta võimalusi, näiteks Coursera, kust leiad tasuta loenguid maailma tippülikoolidelt.

5. Leia enda esimesed kliendid praeguse töö kõrvalt. Räägi enda ülemusega – kui sul ei teki enda tööandjaga sellest probleeme, siis tasub esimesed kliendid leida olemasoleva töö kõrvalt. Esimesed kliendid võib leida ka enda tuttavate seast või pakkuda soodsama hinnaga lahendust.

Kui sul on juba mitmeid rahulolevaid kliente ja tehtud tööde näidiseid, siis on ka enda ettevõttega alustamine oluliselt lihtsam – ning kohe alguses on usaldusväärsus olemas. Enamik uusi kliente tuleb nii ehk naa olemasolevate soovitusel.

6. Eksperimenteeri ja testi enda ideed – seda saab tihti teha tasuta või väga soodsalt. Proovi näiteks enda kodulehel, sotsiaalmeedias või netiplatvormidel enda toodet või teenust müüa. Suuri investeeringuid ei tasuks enne teha, kui oled ära testinud, kas sinu toote või teenuse vastu on reaalne huvi. Näiteks kui soovid valmistada käsitööõlut, siis saad enda esimesed pruulid valmistada ka konkurendi pruulikojas. Kui sinu esimene idee ei pruugi toimida – proovi järgmist. Raamatusoovitus: „The Right It”.

7. Oktoober on on väga hea aeg ettevõtlusega alustamiseks! Esiteks oled juba pärast suvepuhkust töörütmi sisse elanud ja suuremad sügisesed muutused on möödas (eriti lapsevanematel). Mitme uuringu järgi on inimesed sügisel oluliselt produktiivsemad kui talvel ja kevadel – kasuta seda lisaenergiat ära enda tuleviku jaoks.

Oktoober on ettevõtluskuu – siis on palju tasuta ja soodsaid koolitusi. Vaata näiteks siit ja siit.

Veebimajutus.ee toetab oktoobris kõiki alustajaid ülisoodsa pakkumisega: 1 euro eest saad registreerida aastaks .ee internetidomeeni ja saad kolm kuud tasuta e-posti ja kodulehe majutuse teenust vabalt valitud paketis – nii WordPressi kui ka Voog veebiehitajaga. Kasuta pakkumist SIIT.



Muuseas, iga aasta oktoobris registreeritakse Veebimajutus.ee andmetel kõige rohkem uusi domeene.

8. Tee pidevalt väikeseid samme ja ole järjepidev. See nõuanne on kõige toimivam igas eluvaldkonnas, kuid ometigi on see kõige raskemini elluviidav. Osa inimesi kaldub endastmõistetavaid lahendusi kõrvale jätma ja otsib midagi maagilisemat või eksootilisemat.

Tegelikult on asi lihtne: kui soovid et su kõhulihased paistaks välja, siis tuleb lihtsalt muuta nii enda toitumist kui ka füüsilist aktiivsust – iga päev järjekindlalt. Samamoodi on ka enda äri ehitamisega: panusta regulaarselt aega ning hoia siht ja unistused pidevalt silme ees, siis näed ka tulemusi.

www.veebimajutus.ee