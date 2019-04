Aasta reklaamiagentuur: tiimid, kes pidevalt oma tootega tegelevad, ei oska selle erilisust alati märgata

Ometigi Kalevi uus kampaania ei kõnetanud siiski ainult noori, vaid käsitles ka selliseid ühiskondlikke teemasid nagu üksikisaks olemine?

Magnus: Kampaania oli laiemale üldsusele ja kaasaegses võtmes - sellised teemad, mis on rohkem õhus, millest räägitakse ja mille suhtes tuntakse rohkem tundeid kui lihtsalt magusa söömise vastu.

Mille poolest nägite aga Instrumentariumi kampaanial võistlemise potentsiaali?

Anti: Seal oli sees hästi tugev sotsiaalne teema, millest ei ole seni eriti räägitud, kuid mis on tegelikult ülioluline - autojuhtide kehv silmanägemine. Kampaania kandis endas väga tugevat sotsiaalset sõnumit ja näitas, et üks eraettevõte on võtnud kätte ja otsustanud teha midagi sellist, mis potentsiaalselt võib päästa elusid.

Magnus: Instrumentaariumi töö saatsime eelkõige sellepärast, et kogu optikaturg ja ehituskaupade turg on väga jubedas allahindluste mülkas ning nad ei saa sealt kuidagi välja. Nad ise kultiveerivad seda aina juurde, sest iga nende kampaania on sisuliselt tohutu allahindlus - alates 30-st kuni optika puhul 80 protsendini välja. Tegelikult nad tahaksid sealt välja pääseda ja müüa tavapärase hinnaga oma tooteid ning luua mingit väärtust. Kogu see Instrumentariumi kampaania oligi ehitatud selle ümber, et leida allahindlustele alternatiiv, mis läheks inimestele korda.

Kampaania müügitulemused näitasid, et väga paljud inimesed läksid Instrumentariumi poodidesse ja lasid spetsialistide abil oma silmadele testid ära teha. Kui neil oli prille vaja, siis tehti pakkumine, aga mitte meeletu allahindlusega. Tulemusena osteti prille rohkem, kui oli ostetud tavalise sooduskampaania ajal.

Kas digitaalsel ajastul on füüsilisel reklaamil mingis mõttes suuremgi mõju, kuna see on ikkagi käegakatsutav ja võibolla paljudel inimestel ainus, mis peale arvete veel postkasti potsatab?

Magnus: Digiajastu on üks trend, teine asi on kindlasti keskkonnahoid. Selle aasta Kuldmunale esitatud töödest võis näha, et otsepostituste töid palju ei olnud ja alamkategooriad koguni liideti omavahel. Näha on, et selles kategoorias on trend languses.

Anti: Väga paljudel ettevõtetel on tegelikult sellist rohelist mõtteviisi lausa sisse kirjutatud nende missioonidesse ja visioonidesse, et füüsilisel kujul otsepostituse kampaaniat ei saagi endale lubada. Muidugi mingitel messidel võib näha, kuidas kaheks päevaks on toodetud tohutult materjali ja eks sellisel masspostitusel on veel oma koht, aga sellel peab olema väga hea põhjendus.

Magnus, oled ise varasemalt öelnud, et Eestis kardetakse kvaliteetse töö hinda, samas kui suurematel turgudel kardetakse, et on vähe loomingulisust ja kardetakse keskpärasust.

Kas mingitel puhkudel ka õigustab keskpärane reklaam ennast, millistel?

Magnus: Ühegi brändi väärtus ei saa olla see, et ta on lihtsalt keskpärane - teeb keskpärast toodet või keskpärast teenust. Minu arust on häda tihtilugu hoopiski selles, et need tiimid, kes töötavad ettevõtetes sees ja on pidevalt oma tootega tegelenud, ei oska võibolla seda erilisust alati märgata, sest toode on nende endi jaoks muutunud nii tavaliseks. Siis ongi vaja, et keegi väljastpoolt sellise värskelt armunu pilguga vaatab ja uue hingamise tekitab.

Keerulisemad juhud on need, kui ettevõttes on oskusi, kuid ei julgeta midagi teha, sest hoitakse näiteks oma töökohta. Mõeldakse, et parem on igaks juhuks mitte silma paista, sest äkki tuleb kusagilt mingit kriitikat.

Anti: Võib aga arvestada, et alati, kui keegi teeb midagi teistmoodi, leidub kritiseerijaid. Samas, kui teeme kümme aastat järjest samasugust asja, siis olemegi juba rongist totaalselt maha jäänud.

Kuivõrd suur probleem on Eestis agentuuri teenuse hind?

Magnus: See on paratamatult seotud meie rahvaarvuga. Turusituatsioon on selline, et kui teha samasugune kontseptsioon turule, kus on kümme miljonit inimest või rohkem, siis loomulikult saab suuremale turule tehtud panus olla kõvasti suurem. Meie siseturg on poolteist miljonit inimest ja saame ise ka aru, et eelarved ei saa olla lõputud. Sellepärast julgustame ka oma kliente ja brände, et nad ei piiraks end ainult Eesti turuga, vaid läheksid kliente otsima ka kaugemalt. Nii saaks teha kontseptsioone, mis on tõesti erilised.

Sellest soovitusest lähtusite ka ise, olles avanud hiljuti kontori Berliinis. Mis julgustas teid ennast seda otsust tegema?