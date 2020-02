Aasta suhtekorraldusagentuur Dalton siseneb jõuliselt digitaalsele turule

Daltoni asutaja ja partner Ivo Kallasmaa lausus, et uus kümnend on õige aeg muudatusteks. Aasta alguses lahkuti Creative Unionist ja võeti eesmärgiks luua digikommunikatsiooniga uut väärtust ning nüüd aitab Trei ja Kutti liitumine Daltoniga luua trendi, mis viib PRi ja digimeedia Eestis uuele tasemele.

"Senine kogemus näitab selgelt, et traditsioonilise ja digitaalse kommunikatsiooni liitmisel saame efektiivsemaid lahendusi ning neid lahus hoida ei ole enam võimalik. Tänapäevane kommunikatsioon nõuab tervikpildi nägemist ja oskuslikku planeerimist, sest infot ja kanaleid on palju. Oluline pole enam saada kõigest hingest esikaanele, vaid leida kõikvõimalikest kanalitest üles õige sihtrühm ning rääkida oma lugu just nendele inimestele, keda kampaania peab kõnetama. Usume, et kliendile tuleb kasuks terviklik strateegia ning nüüd on võimekus seda pakkuda Daltonis tugevam kui kunagi varem".

Hiljuti digi- ja sotsiaalmeedia agentuuri Vurr tegevjuhi ametipostilt lahkunud Madis Trei asus veebruaris Daltoni uueks partneriks ning arendusjuhiks. Trei näeb agentuuris võimalust proovida midagi uut, kuid samas jätkata ja areneda selles, milles ta on juba ennast tõestanud.

"Haarasin võimalusest, mis tundus mulle kõige õigem. Minu edukad kogemused suurettevõtete digikommunikatsiooni juhtimisel aitavad Daltoni tänase portfelli klientidel end kindlasti veebis silmapaistvamalt kommunikeerida. Põimides kokku digikanaleid ja PRi saame Eesti turul luua täiesti uusi trende. Lisaks Daltoni kogemusele rahvusvahelistes projektides, saame ühest kohast luua kogu strateegia, mida klientidele pakkuda".