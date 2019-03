Baltimaade PR-auhindadele konkureerib kolm kommunikatsiooniprojekti

Mi:t&Links. Baltic Communications Awards on iga-aastane rahvusvaheline kommunikatsiooniauhindade konkurss, mille eesmärk on anda elukutselistele kommunikatsioonisektori töötajatele võimalus jagada oma parimaid praktikaid ning auhinnata parimaid projekte ja kampaaniaid.

Konkursile esitati sel aastal rekordilised 185 tööd (võrdluseks 161 tööd 2018. aastal) ning enim just integreeritud kommunikatsiooni, digitaalse kommunikatsiooni ja sotsiaalse kampaania kategooriates.

2019. aasta konkursile sai esitada võidutöid 15 kategoorias. Eestist pääseti edasi võistlema CSR-i, digitaalse kommunikatsiooni, rahvusvahelise kommunikatsiooni ja integreeritud kommunikatsiooni kategooriates.

Kommunikatsioonibüroo Dalton on edasipääsenute hulgas kahes kategoorias: rahvusvaheline kommunikatsioon ja integreeritud kommunikatsioon. Mõlemas kategoorias teenis edasipääsu "Nobe - a Modern Classic Yet to Be Created" ehk Eesti esimese elektriauto Nobe kommunikatsioon.

CSR-kategoorias võistleb teiste riikidega Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindus ning nende võistlustöö kannab pealkirja "Operation Swan - Winning Young Hearts for Sustainable Choices in Estonia". Digitaalse kommunikatsiooni auhinna nimel astub oma võistlustööga "#SavingsDiary Set Off an Explosion in savings" teiste kandidaatidega vastamisi META Advisory koos Swedbankiga.

2019. aasta Baltimaade PR-auhindade võitjad selguvad 8. märtsil. Konkurssi korraldavad Läti Suhtekorraldusfirmade Liit ning kommunikatsiooniagentuurid Edelman Affiliate ja Public ID Group