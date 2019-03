Coop Panga endine turundaja: Danske ja Swedbanki uudiste valguses sain aru, et nüüd on õige aeg gaasi vajutada

Coop Panga lansseerimine oli mitmeski mõttes väga põnev turunduslik ülesanne. Esiteks oli Coopi enda bränd sel hetkel veel üsna värske ja väljakujunemisel. Teiseks ei olnud keegi Eestis teinud ju jaeketi kõrvale panka, mistõttu ei saanud ka keegi öelda, et seda tehakse nii või teisiti ja kõik mõistsid, et see saab olema uus lahendus. Kolmandaks, kõik said aru sellest, et tegemist on väga keerulise ülesandega, sest Eesti panganduse turg on tihe - Eestis oli selleks hetkeks ametlikult 16 pangalitsentsiga panka.

Tänaseks on Eestis tegutsevatel pankadel ligi kaks miljonit eraklienti, mis tähendab sisuliselt, et igal teisel eestlasel või isegi peaaegu iga eestlane on kahe panga klient. Selleks, et siseneda nii tihedale turule, peab millegagi selgelt eristuma ja tegema asju teisiti. See oli ka meie jaoks üks oluline põhimõte, mille osas ei olnud sellist tunnet, et keegi oleks kätt ette pannud. Siinkohal tahan tunnustada Coop Panga juhti, kes tuli ideedega kaasa ja kes pigem ootaski selliseid ägedamaid lahendusi, selle asemel, et neid kuidagi pärssida.

Coop Panga loomisel tuli ühendada pangandus jaekaubandusega. Kuivõrd keeruline oli teha inimestele selgeks, et Coop, mille abil saab igapäeva toidulauda katta, võiks nüüd ühtlasi olla nende rahaasjade haldaja?

Ma arvan, et suures osas see protsess kindlasti veel kestab. Ideel endal oli aga tegelikult kliendi jaoks alustala olemas, sest Coop Finants, mis 2011. aastal Säästukaart Plussiga turule tuli, pakkus hiljem ka väikelaenu. Niisiis mingi harjumus sellest, et ta saab kauplusest finantsteenuseid, oli juba varem olemas. Ma arvan, et me lansseerimise ära Coop Panga brändi, selle sõnumi ja missiooni, aga selgitustöö jätkub ja see on pikaajaline protsess.

Kuidas erinevad jaekaubanduse ja panganduse kliendid sihtrühmadena?

Jaekaubandust ja pangandust eristab sihtgrupi mõistes see, et kui jaekaubanduse kliendid on valmis suhteliselt lihtsalt liikuma ühte või teise poodi, siis panganduse kliendid mitte.

Võin ka enda käitumist hinnates tõdeda, et käin küll Coopi kauplustes kõige rohkem, aga kui mul jääb teepeale teine pood, siis ma võtan sealt, kust ma saan selle kõige kiiremini kätte. Panganduses tehakse aga pikemaajalised valikud ning pakkujat on keerulisem vahetada.

Kuidas motiveerida klienti tegema see viimane lüke ja vahetama oma panka?

Ühelt poolt oleme teinud reklaami ja teiselt poolt muutnud Coop Pangaga liitumise võimalikult lihtsaks. Tegime esimese pangana Eestis võimaluse "liituda välja tulemata" ehk siis liitumiseks ei pea pangakontorisse minema ja seda saab teha mugavalt veebi vahendusel.

Loe veel

Selle kõrval oleme teinud teadvustustööd, samamoodi oma turunduses müügitööle eesmärgistatud turundust ja tegelikult aktiivselt ka face-to-face müüki. Viimasel juhul klienditeenindajad koguvad Coop Pangast huvitatud klientidelt täidetud ankeete ja turundustiim tegutseb ka väljaspool kaupluse müügipinda, kus tutvustatakse Coop Panga võimalusi. Minu arvates on seda meil natuke lihtsam teha kui teistel pankadel, sest Coop Pank saab seda teha Coop kaupluste juures ja nii mõjub see pigem infoleti või teenindusleti laiendusena, mistõttu on ka kliendid vastuvõtlikumad kuulama.

Mil viisil Coop Pank ja Coop Eesti veel turunduses üksteist toetavad?

Ma arvan, et kõige rohkem mõtete vahetamise tasandil, sest päris palju on arutelusid selle üle, mida ja kuidas keegi teeb. Saame tegelikult ju aru ja arvestame sellega, et Coop on üks grupp ning nii me ei rõhuta ka kliendile seda, et juriidiliselt on pank ja jaekett erinevad asjad.

Nii ei olnud ka Coop Panga loomisel küsimust, et mis saab uue panga nimeks, vaid see tuli loomulikult siduda olemasoleva brändiga. Coopi strateegia võtab arvesse, et jaeketi ja panga vahel peab olema sünergia ja seda väljendavad ka hästi ühised katussõnumid, näiteks „Hoiame elu igas Eestimaa nurgas."

Millised on viimase kahe aasta tulemused pärast edukat lansseerimist?

Viimase uuringu järgi teavad ligi 90 protsenti küsitletutest Coop Panka, kuigi turuosa on praegu veel 2 protsenti. Eelmisel aastal kasvas Coop Pank 9000 kliendi võrra, mis tähendab seda, et klientide arv ulatus aasta lõpuks 45 000ni. Laenuportfell kasvas 37 protsenti, hoiuste maht 22 protsenti ja pank teenis möödunud aastaga 4,75 miljonit eurot kasumit.

Olime turunduslikult kenasti pildis ja me ei teinud lihtsalt toredaid asju, vaid see täitis ärilist eesmärki. Pank sai lansseeritud nii, et see ei läinud kordagi kahjumisse ning selle üle saame tegelikult väga uhked olla.

Panganduses ja just selle usaldamises on olnud keerulised ajad. Kuivõrd mõjutavad sellised juhtumid nagu Danske Bank või hiljutine kahtlustus Swedbanki ja nüüd ka Nordea suunal teisi pankasid nagu Coop Pank? Kas Coop Pangas oli tunne, et nüüd on klientide leidmise ja usalduse äratamise nimel vaja kuidagi eriliselt pingutada?