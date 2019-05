EKRE valimiskampaaniat teinud agentuurid annavad aru: kas on võimalik teenindada erakonda, kelle vaateid ise ei toeta?

Kliendi ja agentuuri suhe on ikka samalaadne, me ei ole ühe kampaania ettevõte, vaid koostööpartner. Kliendi ja agentuuri suhe on nagu iga teinegi suhe - pikaajalise loomuga. Kliendi valdkonna tundmine on ülioluline, selline teadmine ei saabu üleöö ega lahtu loetud tundidega.

Aga mõnda teist erakonda?

Meil on eetilised põhimõtted klientide teenindamisel, ühest valdkonnast kahte sarnast ettevõtet me ei teeninda, seega mõne teise erakonnaga koostöö sõltub hetkeolukorrast.

Kas konkreetsete vaadetega erakonna teenindamine peegeldab ka agentuuri enda / selle juhtide / omanike vaateid?

La Ecwador on poliitiliselt neutraalne. Kui agentuur teeb ühele brändile reklaami, siis ei tähenda see, et kõik agentuuris töötavad inimesed, assistendist omanikuni, on kohe selle ühe kliendi või brändi apostlid. Agentuurisiseselt on meil väga erinevate vaadete, väärtushinnangute ning erakondlike eelistusega inimesi tööl, ei ole võimalik ega ka vajalik neid kõiki ''ühte kleiti'' kandma panna.

Kas on võimalik teenindada erakonda, kelle vaadetega sa ise päri ei ole?

Toon näite. Omal ajal saabusid Eestisse müügile naiste tampoonid, mis on tänaseks laialt levinud. Tookord aga oli vaja teha naistele selgitustööd - kas aplikaatoriga või ilma. Juhtus nii, et korraldatud üritusele pidi minema meie meesprojektijuht. Projektijuhi vaated ei olnud olulised ja me ei tea, mis võis vaese mehe peas tookord toimuda, aga tampoonid on hetkel laiatarbekaup.

Tihti tuleb agentuuritöös teha teavituskampaaniat või reklaami tootele, mille tarbija ise ei ole. Reklaam ja turundus ei ole enam ammu emotsioonidel põhinev elustiiliäri. Siin kehtivad kindlad reeglid, metoodikad ning vabaturu konkurents.

Mullu oktoobris vastas EKRE poliitiline nõunik Urmas Espenberg küsimusele "Kes on teie agentuurid?" Äripäeva Kommunikatsioonijuhtimise Aastakonverentsil järgnevalt: "Meie reklaamiagentuur on La Ecwador ja meediaagentuur Idea. Nad küll algul ei tahtnud, et see välja tuleks." Miks te ei tahtnud?

Miks Urmas Espenberg nii vastas, seda ma ei tea, võib olla oli tal eelmiste kampaaniate tegijate poolt palve mitte avalikustada. Meie pole oma kaasatust püüdnud ega palunud varjata, see on olnud meie valdkonnas avalik info. EKRE-l oli ju lausa konkurss agentuuri leidmiseks ning meie konkureerisime kahe teise agentuuriga. Pigem on agentuuride salastamine teiste erakondade rida, pikalt valdkonnas töötanud inimesed teavad, kuidas neid asju aetakse.

Arena Media vahendas EKRE-le meediaväljaannete pindasid, ettevõtte juht Heigo Salimaa vastas napisõnaliselt.

Mida Arena Media EKRE heaks riigikogu valimiskampaanias tegi?

Vahendasime Eesti meediaväljaannete pindasid.

Kuidas Arena Media oma tööga ja selle tulemustega rahule jäi?

Kampaania eesmärk sai täidetud.

Kuidas iseendaga nüüd tulemust - olukorda riigis, uut koalitsiooni - vaadates rahul olete?

Koalitsiooni loovad poliitikud. Meediaagentuurid sellega ei tegele.

Kas teenindaksite ka edaspidi EKRE-t või teisi koalitsioonis olevaid erakondi?

Jah.

Agentuurid tegelevad professionaalse teenuse osutamisega.