Erik Sakkov paljastab: kuidas korraldada turundust korraga 200 riigis ehk mida on meil õppida Maailmakoristuspäevadelt?

Vaid üks kõigile arusaadav sõnum

Erik Sakkov selgitab, et on vaid üks asi, mis maailma koristustalgutel kõigis ligi paarisajas riigis ühtmoodi arusaadav on. Selleks on sõnum, et puhtam planeet on meie kõigi huvides. Muud turunduslikku mulli sinna külge ehitada on tema sõnul aga peaaegu võimatu.

Ta toob näite kuidas nad tõlkisid turundusmaterjale 87 keelde, sest paljud keeled korduvad. Kuid oh häda, osades portugalikeelsetes riikides kirjutatakse konks e-tähe peale ühtepidi, teises aga teistpidi. „See kõik võtab rämedalt aega, pead suhtlema 158 riigiga, aga vaid osad suhtlevad tagasi,“ räägib Sakkov.

Ta toob veel ühe näite tegevuste juhtimise keerukusest. Põneva algatusena, mis võinuks saada tasuta ülemaailmase koristuse sümboliks, pakkus Sakkovi meeskond välja kolme sõrmega käemärgi näitamist. Nagu Winston Churchill näitas kahte sõrme, nii võiks koristuspäevade märk olla w-tähe kujuline kolmesõrmeline kombinatsioon. Tähendagu see siis näiteks esitähti sõnadest World Without Waste (prügivaba maailm), vm. Kui osad riigid sellest aru said, siis teised paraku mitte. Tais pidavat kolme paralleelse sõrmega märk tähendama kuninga solvamist ja selle eest võib sattuda vangi. Kui aga sõrmed Tais w-tähe kujul harali ajada, arvavad inimesed, et sa teed eelmist märki lihtsalt lohakalt!

Erik Sakkovi sõnul aitaks Eesti seni suurimat ja tänaseks kümne aasta vanust heategevusprojekti globaalses turunduses tublisti edasi umbes kolm korda suuremaks kasvamine. Ehk umbes 60 miljoni koristaja kaasamine. Sellisel juhul oleks võimalus tõsiselt kõnetada suuri globaalseid brände nagu Ariel või Coca-Cola, kes võiks selle muuta oma kampaania osaks. Kuid seni tuleb tublidel eestlastel veel ise pingutada ja üksnes oma vabatahtlike tüdrukute inimressursile loota.

„Peame ennast alles tõestama. Meile võib tunduda, et maailm on valla, kuid ega mitte kusagil mitte keegi meid ei oota. Tuleb sisse panna energia ja töö. Sest raha on hoomamatu," tõdeb Sakkov.

Kuula Erik Sakkovi tähelepanekuid maailmakoristuspäeva kampaaniast ja globaalse turundamise soovitusi Turundusraadio saatest.