Ettevõtted otsivad lahendusi, et kaitsta teavet töötajate mobiilelefonides

Mobiilid ei ole enam üksnes kommunikatsioonivahendid, vaid aina sagedamini ka tööriistad. Seetõttu võib juhtuda, et seadmetesse koguneb palju tundlikku teavet, näiteks klientide andmeid, mille turvalisuse peab tagama ettevõte. Sellest, mis lahendusi kasutavad andmete turvalisuse tagamiseks organisatsioonid, räägib Apple’i autoriseeritud edasimüüja ärimüükide juht Mangirdas Šapranauskas.

„Viimasel ajal näeme turul, et suured ettevõtted on hakanud erilist tähelepanu pöörama mobiilseadmete turvalisusele. See on seotud EL-i üldise andmekaitsemäärusega ja mobiilseadmete järjest laiema levikuga,” märgib Šapranauskas.

Varem oli telefoni peamine funktsioon kõnede tegemine. Praegu kasutatakse aga mobiiltelefonides e-posti ja ettevõtte rakendusi, seega kogutakse erinevat digitaalset teavet. Kui seade muutub tööriistaks, on oluline õppida seda efektiivselt ja turvaliselt kasutama.

Oht andmete turvalisusele

Mangirdas Šapranauskase sõnul puutuvad ettevõtted nüüd, kui nutitelefon muutub aina populaarsemaks tööriistaks, kokku ohtudega andmete turvalisusele. Efektiivne lahendus on mobiilsideseadmete haldamise ühtne süsteem ettevõttes.

Telefoni kaotamise või varguse korral on vaja konfidentsiaalne teave seadmest võimalikult kiiresti kustutada. „Kaugjuhtimise teel saab telefoni hõlpsalt ettevõtte sisemistest süsteemidest lahti ühendada ja ligipääsu sulgeda. Lisaks saab käivitada aktiivsed teated, mis teavitavad telefoni leidjat sellest, kuhu ta leitud seadme tagastada võib. Kui kasutatakse Apple Business Manageri ja mobiilsideseadmete haldamise süsteemi, saab varguse korral telefoni täielikult välja lülitada ning seda ei saa enam kunagi kasutada. Sõltuvalt sellest, millist mobiilsideseadmete haldamise süsteemi ettevõttes kasutatakse, saab näha telefoni asukohta, ning kui vahetati SIM-kaarti, siis ka uut telefoninumbrit,” ütleb spetsialist.

Teine oht on küberrünnakud. Näiteks kui töötajad kasutatavad ebaturvalisi paroole, võib nende kontodesse sisse murda ja pääseda ligi ettevõttele olulistele andmetele. „Mobiilsideseadmete haldamise süsteem võimaldab lahutada töötaja isiklikud ja ettevõtte andmed. Kui toimub rünnak ettevõtte töötaja ja tema isikliku konto vastu, ei teki häkkeril võimalust pääseda ligi ettevõtte andmetele, sest neid säilitatakse teisel virtuaalkontol,” selgitab ärimüükide osakonna juht. Ta lisab, et ettevõtetel on võimalus otsustada, milliseid funktsioone nende töötajad võivad mobiiltelefoni vahendusel täita.

Ühe operatsioonisüsteemi olulisus

Rääkides ettevõtte töötajatele nutitelefonide soetamisest, ütleb Šapranauskas, et prioriteet peaks olema operatsioonisüsteemi (OS) valik. Alles siis, kui on läbi mõeldud, millise OS-iga on ettevõttel kõige parem töötada, võib hakata mõtlema telefonide ostule.

Andmed Androidi platvormi teatud versiooni kasutavate seadmete suhtarvu kohta. Allikas: developer.android.com









Nelja aasta jooksul esitletud Apple’i seadmete süsteemide toetamine protsentuaalselt. Allikas: developer.apple.com

„Kujutage ette, et ettevõttes töötab 500 inimest. Päeva jooksul võib IT-osakonnal tekkida vajadus teenindada keskmiselt 2–3 inimest küsimustes, mis on seotud mobiiltelefonidega. Omades Apple Business Manageri ja kasutades mobiilsideseadmete haldamise süsteemi, on kõik automatiseeritud ning IT-osakond saab töötajate telefone hallata ja lahendada tekkinud probleeme korraga,” selgitab spetsialist ühtse OS-i eeliseid.

Šapranauskase sõnul ei piisa telefone soetades ainult mudeli valimisest. Kui varem ettevõtted ei mõelnud telefonide kindlustamisele, pikendatud garantiile ja seadmete hooldusele töökohal, siis tänapäeval on see kohustuslik.

Apple’i operatsioonisüsteemid (iOS) tagavad, et seni, kuni ettevõttes kasutatavad rakendused vastavad uusima OS-i nõuetele, saab kasutada ka mitu aastat vanu tööriistu. „Näiteks iPhone 6S — neli aastat tagasi turule toodud telefon — toetab endiselt uusimat operatsioonisüsteemi,” väidab ettevõtte esindaja ja lisab, et äärmiselt oluline on hinnata omandi üldist maksumust (TCO) viieks aastaks.

Operatsioonisüsteemi andmete toetamine iPhone’i mudelite järgi. Allikas: www.statista.com

„See tähendab, et tuleb hinnata kõigi varaga seotud kulude summat selleks perioodiks. Selle hinna sisse arvestatakse tarkvara omandamise, uuenduste, kasutamise, haldamise hind,” selgitab Mangirdas Šapranauskas.

Äriorganisatsioonid hindavad

Tarkvaraarendajate JAMFi ametlik uuring näitab, et neli töötajat viiest valiks võimalusel Apple’i toote. Šapranausas väidab, et sellisele tulemusele aitavad kaasa kaubamärgi neli peamist eelist.

„IT-osakonna vaatenurgast on esimene juhtimise lihtsus. Kasutades üht mobiilsideseadmete haldamise süsteemi, juhitakse kõiki telefone ühtmoodi. Pole vaja mõelda, milline telefon on igal töötajal. Muud põhjused on ohutus ja vastupidavus. iOS-i peetakse maailma kõige turvalisemaks mobiilseks platvormiks. Kasutades Apple’it kaks, kolm või viis aastat, on tagatud, et see töötab uusima OS-iga,” kinnitab spetsialist.

Kuid Apple’i peamine omadus, mille poolest ettevõte oma konkurente edestab, on toote jääkväärtus. „Kui ettevõtted arvutavad välja omandi kogumaksumuse ja hindavad jääkväärtust, näevad nad, et ükski teine tootja ei saa pakkuda sellist suurt jääkväärtust. See tähendab, et sama kuutasu maksmisel võib saada kõrgema klassi eseme,” ütleb Šapranauskas.

Isegi kui lõpetate Apple’i seadme kasutamise, võimaldab jääkväärtus ettevõttel teha mõnesid kasulikke otsuseid. „Mobiilseadme võib anda töötajale motiveeriva vahendina, müüa töötajale või tagastada see müüjale ja osta uus seade madalama sissemaksega. Seadme tagastamisel müüjale saadakse sertifikaat selle kohta, et telefon on tühjaks tehtud ja selles olnud teavet ei saa tulevikus keegi kasutada,” selgitab Šapranauskas.

Danske Bank Group, mis neli aastat tagasi investeeris Apple’i mobiiltelefonidesse ja töötajatele mobiilsete tööriistade (rakenduste) loomisse, tunneb nüüd rõõmu oma töötajate tunduvalt tõhusama töö üle.

„Rakendused annavad töötajale võimaluse teostada vajalikke toiminguid, olenemata asukohast, klienditeeninduse juhtidel on juurdepääs kliendiandmetele ja kohustustele, et võimalikult hästi ja kiiresti luua väärtusi panga kliendile, juhtidel on võimalus kinnitada töötajate taotlusi, juurdepääsuõigusi või tegevuskulude hüvitamist. Samavõrd oluline on juurdepääs koostöösüsteemidele: videokõned, virtuaalsed koosolekud, kaugjuurdepääs ettevõtte dokumentidele ja sisemistele veebisüsteemidele,” ütleb Danske Banki MobileFirsti tehnoloogiajuht Paulius Mantulovas.

Mobiilsideseadmete haldamise süsteemi tehnoloogia võimaldab pangal kaugjuurdepääsu teel hallata seadme turvapoliitikat, krüpteerida ettevõtte andmeid, piirata juurdepääsu ebaturvalistele rakendustele, ennetavalt tuvastada võimalikud seadme või tarkvara probleemid ja nendega tegeleda.

Sama oluline on tehnoloogia, mis lihtsustab nii töötajate kui ka IT-osakonna tööd — Apple Volume Purchase Program. „See tehnoloogia võimaldab tsentraliseeritult osta ja suunata töötajatele tööks vajalikke mobiilirakendusi või käsiraamatuid. Selle tehnoloogia eripära seisneb selles, et töötaja isiklikku iCloudi kontot ei maksustata ning litsentsi saab tõsta ümber teisele töötajale, kui töörollid muutuvad või töötaja lahkub ettevõttest,” ütleb Paulius Mantulovas.

Seega muutuvad mobiiltelefonid ja nendes sisalduv teave paljude ettevõtete töö lahutamatuks osaks ning tootlikkuse tagamiseks on vaja valida õige mobiiliseade, selles töötavad rakendused ja operatsioonisüsteem. Ühtne OS hõlbustab, kiirendab ja automatiseerib ettevõttes toimuvaid protsesse ning tagab ka ettevõtte andmete turvalisuse ja privaatsuse.