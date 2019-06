FOTO | airBaltic värvis ühe lennuki Eesti lipuvärvidesse

airBalticu uus lennuk, mis on registreeritud numbriga YL-CSJ, kannab Eesti lipuvärve ja Eesti pealinna nime – Tallinn.

Lennufirma ise põhjendab Eesti lipuvärvide kasutamist oma siinsete heade tulemuste tähistamisega. "Eesti turul oleme märganud tugevat nõudlust ning meie reisijate arv siin kasvab iga kuuga. airBalticu meeskonnal on hea meel teha selline eriline kingitus Eesti inimestele, eriti suure laulu– ja tantsupeo eel. Uus lennuk kannab Eesti nime ja lipuvärve üle terve maailma ja kõik me saame seda näha tihti lendamas,” teatas airBalticu juht Martin Gauss.

Magnetic MRO lennuki värvimisteenuse juht Rihards Priedkalns lisas, et tunnevad end väga uhkena, et airBaltic valis just neid uhiuut lennukit Eesti lipuvärvidesse värvima. "Tunneme oma töö üle uhkust ja usume, et iga Eesti elanik nüüdseks hakkab sagedamini vaatama taeva poole, et näha sel lendamas suurt metallist lindu, mis on värvitud sini-must–valgeks," lausus ta.

Et luua uut kunstiteost, töötas 15 professionaalselt joonistajat ligi 1000 tundi. Kokku kulus lennuki katmiseks 250 liitrit alusvärvi, värvi ja lakki, mille tulemusena katab lennukit uus 120 mikronipaksune kiht, mis on umbes 0,12 mm.

2019. aasta esimese viie kuu jooksul on airBaltic lennutanud Eestist ja Eestisse 210 000 reisijat ehk 31% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.