FOTOD | Noblessneri valukojas avati eriolukorrast tingituna Baltikumi võimsaim virtuaalstuudio

Noblessneri valukotta loodud Onlive PROTO stuudio võimaldab ettevõtetele ja asutustele mitmekülgseid üritusi koguni kolmes stuudiokohas korraga. Suures saalis leidis oma koha kolmeosaline Eesti suurima resolutsiooniga täiesti uus ja kumer LED-ekraan, samas kui väiksem stuudio on mõeldud lihtsamate ja vähem nõudlikumate ülekannete jaoks. Kolmas stuudio pakub aga liikumisvõimalust PROTO avastustehase ekspositsioonide vahel ning võimalust laiendada stuudiot ka õue.

Onlive Proto Stuudio sündis produktsiooniettevõtte RGB Balticu, PROTO avastustehase ja üritusturundusettevõtte Jolos koostöös. Jolose partner Tanel Lillepalu sõnul mõistab üha enam ettevõtteid, et neil on soov ja vajadus klientide, partnerite või avalikkusega suhelda, kuid piirangute tõttu ei ole võimalik suuremat seltskonda füüsiliselt kokku ajada.

Foto: Onlive Proto Stuudio

"Nägime, et Eestisse oli vaja uut tasemel produktsiooniga keskust, mis lahendaks ära nii väiksed kui väga suured virtuaalürituste tehnilised ja ruumilised vajadused. Ühise tiimi ja toote loomine pikaajalise ja professionaalse partneri RGB-ga meie põnevate naabrite juures Noblessneri valukojas on asjade loogiline käik. Onlive tiimilt on nii mõndagi põnevat tulemas ja näeme juba hästi selle sümbioosi särtsu. Lisaks anname digitaalsele kommunikatsioonile hoogu juurde oma kommunikatsioonipartneri Daltoni abil, kes hoolitseb selle eest, et virtuaalürituste mõju ja levik oleks võrreldav traditsioonilise üritusega," ütles Lillepalu.

RGB Balticu partner Peeter Randväli lausus, et stuudio loomisel oli oluline selle paindlikkus ja parima olemasoleva tehnika võimaldamine, kuid määravaks sai ka koostööpartneri valik ja Noblessner asukohana. "Võimalus teha koostööd turu hinnatuima korralduspartneri Jolosega ning Noblessneri valukoja suured avarad ruumid ja unikaalne atmosfäär olid meile innustuseks, et projektis osaleda. Ajal, mil traditsiooniliste üritustega seotud töö on peatunud, on Onlive PROTO stuudio väljamõtlemine ja teostamine meile olnud suureks innustuseks," märkis ta.