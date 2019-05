GRAAFIK | Eestlaste lemmikbränd on ülekaalukalt Kalev, esikümnesse kerkis aga üks uus üllataja

Kantar Emori uuringueksperdi Katrin Männaste sõnul käis Kalevi seljataga ülitihe rebimine ning eks kaubamärkide meeldivus sõltub ka sellest, mida inimestele meeldib süüa või juua. „Aga kindel on see, et Eesti inimesed eristuvad lõunapoolsetest naabritest sellega, et meile meeldivad väga valdavalt kodumaist päritolu toidubrändid, 25 lemmiku sekka satuvad vaid üksikud rahvusvahelised kaubamärgid ja paar lähinaabrite hitti, nagu näiteks Karums ja Paulig.“

Selliseid brände, mida valis viie meeldivaima hulka vähemalt kaks protsenti vastanutest, oli kokku enam kui 70. Kõige üksmeelsemad on brändieelistustes 15-24 aastased noored, kelle lemmikute hulgas on keskmisest enam maiustuste ning snäkkide kaubamärke. 35-aastaste ja vanemate tarbijate puhul domineerivad tabeli eesotsas pigem toidu põhikategooriate, s.o liha-, piima- ning teraviljatoodete brändid.

Kantar Emor küsitles uuringu tarbeks veebiintervjuudes üle Eesti 1163 elanikku vanuses 15-74 aastat. Uuringusse kaasati 94 toidubrändi. Iga vastaja valis logodega nimekirjast kuni viis talle kõige meeldivamat brändi.