GRAAFIK | Kantar Emor: jaekaubandus veab kogu reklaamituru kasvu

Jaekaubandusele järgnesid eelmisel aastal reklaamimahtudelt automüüjad, kolmandaks kerkisid aga ehitusmaterjalide kaupmehed, millele järgnesid finantsasutused ja -teenused.



Raadiojaamade reklaamimahtude kasv viimastel aastatel on omaette fenomen – 2017. aastal teenisid nad võrreldes aasta varasemaga 11,6 protsenti rohkem raha ja mullu võrreldes tunamullusega 9,1 protsenti enam. See tähendab, et vana hea raadio teenis 11,36 miljonit eurot ja kergitas oma turuosa teiste kodumaiste reklaamikanalite hulgas 11 protsendile.