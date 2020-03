HEAD NÄITED: Turundaja, vaata oma sõnumid üle!

See annab turundajatele ainulaadse võimaluse – nad teavad väga täpselt, kus nende sihtrühm on, mis nende vajadused on ning milliseid kanaleid nad tarbivad informatsiooni hankimiseks. Info on see, mille järele on hetkel suur nälg. Infot hankides aga hakkab järjest enam rolli mängima selle info usaldusväärsus. Kanalid, kes on ennastunustavalt usaldusväärse ja mitmekülgse sisu nimel tööd teinud, on hetkel ka selged võitjad.

Delfi ja ka teiste portaalide numbrid näitavad rekordilist tõusu. Kui tuua näiteks Delfi, siis täna on näha, et kasutajad veedavad Delfi keskkonnas aega terve päeva vältel. Gemius Audience’i andmetel veedab iga päev Delfis üle 500 000 inimese enam kui 1 000 000 erineva seadme vahendusel. Tipphetkedel veedab Delfi keskkondades aega korraga üle 60 000 kasutaja.

Sõnum on tähtsam kui kunagi varem

Kõikidel suurematel ja väiksematel ettevõtetel olid kevadeks kindlasti juba valmimas või valminud kampaaniad. Olukord aga muutus kiiresti ja meie kõigi meelehärmiks täiesti ootamatus suunas. Sõnum, mis võis kaks nädalat tagasi tunduda geniaalne, võib tunduda täna täiesti kohatu. Seega, hea turundaja, vaata oma sõnumid üle ja adapteeri need tänasesse päeva. See ei tähenda kindlasti võltside sõnumite loomist. Mõtle läbi, kas ja kuidas sa saaksid praegu oma klienti aidata. Lõpuks võidavad need brändid, kes on klientide jaoks olemas ka keerulisel ajal ja on kohandanud oma tooted või teenused neile vajalikuks.

Toon näiteks mõned brändid, kes on kiirelt reageerinud ning oma sõnumid ja teenused igati päevakajaliseks muutnud.