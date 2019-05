Iga teine turundaja hädas protsendi arvutamisega. Testi, kas sina pääseksid Eesti Turundajate TOP 10-sse!

“Meie veebitesti populaarsus turundajate aga ka teiste selle valdkonnaga põimuvate inimeste seas on olnud suur, kümne päevaga on testi läbinud üle 100 inimese, kellest valdav osa töötab igapäevaselt turundusvaldkonnas,“ selgitas testi väljatöötamist juhtinud Anu-Mall Naarits Marketingi Instituudist.

„Senine statistika näitab, et suurem osa vastajatest jääb lõppskooris 50-70% vahele, kusjuures peaaegu pooltele vastajatest tekitavad enim raskusi analüütikat ja protsentarvutuse tundmist eeldavad ülesanded.“

Lisaks on turundustesti sooritajad olnud tõsises hädas rahaliste investeeringute tasuvust mõõtvate valemite tundmisega.

Naaritsa sõnul on ka olnud üksikuid väga tugevaid testisooritusi. „Kui keegi tunneb, et ta on tugev veebianalüütikas ja oskab arvutada ning tunneb ka muid turunduse mõisteid, tasub veel kindlasti testi proovida, sest praeguse seisuga on TOP 10s tõenäoliselt mitmeid vabu kohti,“ lisas ta. „Kuna kaasajal nõutavad turundusteadmised on viimase 10 aastaga oluliselt muutunud ning meie ülikoolide õppeprogrammides pööratakse neile veel vähe tähelepanu, pole ime kui turundajate TOP10sse pääsevad ka arvutisptsialistid või teiste elualade esindajad.“

Organisatsioonid saavad tagasisidet kogu meeskonna sooritusele.

Turundusoskuste test koosneb 40st küsimusest, millele tuleb vastata 25 minuti jooksul.