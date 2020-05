Igasugune reklaam on hea reklaam? Pärnu rannahotell kutsub juhte enda juurde "elutöö peiesid" pidama

"Peale pikki buumiaastaid kurdad avalikult, et elutöö läheb hingusele? Tule pea elutöö peied Rannahotellis."

Kuvatõmmis Rannahotelli reklaamist

Huvitavas sõnastuses reklaamis pakub Rannahotell 108 eurose paketi sees kaptenisviiti, hommiku- ja õhtusööki ning eriti on oodatud seda kasutama teised hotellijuhid ja ettevõtete juhid koos endiste ja praeguste kolleegidega.

Elutöö hävinemise üle on kurtnud näiteks Tartu hotellide London, Sophia ja Pallas juhatuse liige Verni Loodmaa Äripäevas. „Mõnikord ärkan varahommikul kell viis üles ja on lootusetuse tunne - elutöö lihtsalt pudeneb käte vahelt." Niisamuti rääkis Nordic Hoteli juht Feliks Mägus Postimehes, et on väga suur oht, et elutöö läheb hingusele.

Rannahotelli tegevjuht Oliver Paasik ütles Ärilehele, et kindlasti ei soovinud nad reklaamiga kedagi solvata ning samamoodi ei ole reklaam mõeldud ka erilise naljana. "See on lihtsalt tänane olukord, kus me kõik oleme. Kui, siis me teeme siin nalja ju ka enda üle," selgitas Paasik.