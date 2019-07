INTERVJUU | Reklaamimaailma sukeldunud Henrik Kalmet keeldub alkoholile kampaaniaid tegemast: kas keegi pole veel selle toote suurte plussidega kursis?

Henrik: Ma olen absoluutselt nõus. Tunnen küll, et juba selle väga lühikese aja jooksul, mis Johan on siin olnud, saan tööprotsessidest paremini aru ja tema kogemusest on ka mulle endale kasu. On mingid teadmised, mis tulevad ikkagi kogemuse kaudu, näiteks kuidas reklaamivaldkonnas asju kiiremini lahendada. See on professionaalne vilumus.

Millised teie kaasabil valminud reklaamid on ka juba avalikkuse ette jõudnud?

Johan: Mina olen siin alles kuu aega olnud ja mitu head ideed on küpsemas, aga aeg on olnud liiga napp, et suurte kampaaniatega välja tulla. Ma arvan, et sügisest hakkavad esimesed pääsukesed lendama, mis on meil koos Henrikuga tehtud. Aga need tulevad väga head.

Henrik, millistele avalikkuse ette jõudnud reklaamidele oled Newtoniga aidanud elu sisse puhuda?

Henrik: Näiteks viimased Farmi reklaamid, Skyr ja smuuti reklaamid. Samuti Tartu Maratoni kampaania ja kaubanduskeskus Solaris, mille meeldejäävaim projekt on mõneks ajaks ilmselt see, kui aitasime ühel noormehel korraldada abieluettepanekut. Päris esimene tööprojekt, millega olin seotud, oli Leiburi "Avalik saladus". Minu jaoks oli see vist esimene nii otsene kokkupuude reklaamikampaania läbiviimisega ja n-ö esimesed ristsed. Sain näha, kuidas idee kasvab ja areneb ning kui drastiliselt see töö käigus muutuda võib. Lõppude lõpuks läks aga väga hästi ja Kirde saia kampaania sai isegi aasta turundusteo auhinna.

Milline on olnud kõige põnevam või kõige keerulisem reklaamiprojekt, mida suudate meenutada?

Henrik: Minu kõige keerulisem reklaamikogemus on olnud ikkagi mitte reklaamikirjutajana, vaid reklaamis näitlejana. Oli üks Saksamaa agentuur, kes tegi reklaami Rootsi kommile Riesen. Slogan oli "Keep calm and Riesen", mille mõte siis selles, et igasugu ekstreemses situatsioonis võib selle kommi suhu panna ja siis tundub kõik järsku hästi.

Minu situatsioon oli selline, et olin värske isana sünnitusmajas ja ühe beebi asemel toodi neid aga järjest juurde, kokku sain sülle lausa neli beebit. Samal ajal siis lutsutasin õndsalt Rieseni kommi. Pidi olema üks kaamerasõit näo peale ja sellest valmima umbes kümnesekundiline reklaam, tundus, et mis see siis ära on ja ei lähe poolt päevagi. Tegelikult läks meil ligi 14-16 tundi ja isegi kui kommi välja sülitasin, siis pärast tunde reklaamimist iiveldas lausa oksendamiseni. Rääkimata sellest, et nelja beebi süleshoidmine on füüsiliselt raske ja tegelikult ka päris korralik vastutus. Reklaam vist aga siiamaani kusagil maailmas jookseb, sest aeg-ajalt saan mingitele pikendustele alla kirjutada.

Johan: Minu meelest on kõige keerulisemad projektid need, kus tekib kliendisuhtes tunne, et tegelikult ei ole omavahelist klappi. Kui aastast aastasse on mingeid asju tellitud, aga samal ajal on ka räägitud kliendile, et tuleks bränd ära defineerida, sest me ei saa lihtsalt üksikuid reklaame teha. Inimeste vahel peaks olema mingi keemia ja usaldus, sest sellisest heast energiast tekivadki head lahendused.

Teine keeruline moment on minu silmis see, kui ei taheta või ei osata suuremat pilti näha. Mulle meeldib asju hästi süstemaatiliselt teha, defineerida ära äriline probleem, konkreetsed sõnumid, soovitud emotsioonid ja teha ettevalmistavas etapis ära kogu selline analüütiline töö. Alles teises etapis tasuks mõelda, et missugune loominguline nali või lahendus seda kõige paremini edasi annaks. Kui nüüd selle strateegilise poolega ei viitsita või ei taheta kaasa minna ja küsimus on, et miks pliiats juba ei vilgu ja tahaks juba pilti näha, siis see on päris raske. Õnneks selliseid kliente jääb järjest vähemaks ja pigem võib näha, et kui teed strateegia hästi ära, siis edasi antakse juba vabad käed.

Millest siis puudu jääb, et ettevõttel enese defineerimine teinekord nii keeruliseks osutub?

Johan: Mõnikord ongi nii, et proovid igatpidi seletada ja kõiki maailma tööriistu kasutada, et jõuda brändi defineerimiseni. Eks tekib küsimus, kas kusagil on mingi võlukombinatsioon lauseid, mida ma oleks pidanud ütlema, et inimene oleks saanud aru, miks brändi tuleb defineerida.

Eks kusagil kukla taga võib olla põhjus ka 1990ndate reklaamivaldkonna kuvandist, kui agentuurid teenisid laiaulatuslike reklaamikampaaniate pealt ja ettevõtted olid valmis suurt raha välja käima. Seda kasutati ka aktiivselt ära.