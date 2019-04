Joel Volkov: uurige, mida meist ida pool tehakse! Garanteerin, et üllatute

Lühike kokkuvõte on, et tegemist on väga sõbraliku, kuid väga kurva ajalooga rahvaga, mis on pea täielikult venestunud. Valgevene keel on ametlik riigikeel, kuid seda ei räägita. Kunagisest uhkest, pigem euroopaliku alatooniga kultuurist on saanud tohutu suure sovjeedipitseriga vaikselt triiviv 9 miljoni inimesega saar, mida juhib Euroopa ainus diktaator, kuid sellest rääkida pole kombeks. Lihtsad inimesed elavad oma lihtsat elu... Mingi salapärane raha liigub kümnetes ja kümnetes hiiglaslikes pankades ja kuuldavasti ka põllumajanduses. Muud valdkonnad tammuvad lihtsalt paigal. Ja nii juba viimased 30 aastat.

Reklaamiklann kui riigi valguskiir

Üheks väheseks erandiks on Minskis tegutsev miniatuurne reklaamiklann. Võibolla on asi selles, et isegi autoritaarne režiim peab endale tunnistama, et ilma reklaamita kaugele ei purjeta? Ei tea. Aga kindel on see, et juba 11 aastat järjest korraldab kohalik turundus- ja kommunikatsioonibüroode assotsiatsioon rahvusvahelist reklaamifestivali. Ja ei tee seda üldse halvasti. Žüriiliikmeid oli kõikjalt maailmast - Jaapanist LAV-ini.

Töid oli Liibanonist Ladina-Ameerikani, kuigi põhifookus siiski endistel liiduvabariikidel. Peaasjalikult aga siiski Venemaal. Jah, jutu järgi liiga palju tööd ja raha reklaamivallas Valgevenes ei liigu, kuid kevadisest Minskist on saanud traditsioon, kus saavad kokku sakslased, poolakad, leedukad, venelased ja reeglina ka paar eestlast. Peetakse vene kombe kohaselt korralikke pidusid, räägitakse asjast ja võrreldakse loovmuskleid.

Minu jaoks oli ennekõike huvitav näha kõike seda, mis toimub Venemaal. Eestist vaadates on meie ja Vene vahel müür - me isegi ei tea, mida seal tehakse. Jah, on aimata, et Venes peaks olema raha ja talente, aga kui palju täpselt ja mida nad teha oskavad - ei mingit taju. Valge Ruut andis mulle sõnumi - Venemaa on tõesti suur ja lai ning seal ei tule puudu ei talendist ega rahast. Olgu selleks Moskva Leo Burnett, BBDO või nende läbi aegade kõige kreatiivsem büroo Voskhod - nad on igas mõttes maailma tipptasemel. Ja ma arvan, et nende kullad Belõi Kvadradil on ilmselt kullad ka Cannes'is. Selles mõttes me vedasime korraldajaid alt...

Nomineeritud töödega saab tutvuda siin: adfest.by/en/article/winners-announced.

Leidke aega uurimaks, mis meist ida pool toimub

Minu soovitus on leida see mõni tund ja uurida asju, mida meist ida pool tehakse. Garanteerin, et üllatute. Me siin Eestis teame, et ega sealt midagi head tulla ei saa - nad on agressiivsed, Putini poolt hüpnotiseeritud ja tahavad meile peamiselt halba.

Tegelikkus on aga see, et ma ei kohanud terve nädala jooksul ühtegi agressiivset venelast, kes oleks armastanud Putinit, kes oleks Eestile paha soovinud või kes oleks olnud lihtsalt rumal. Neil on hoopis teistsugused prioriteedid - olla näiteks vahelduseks milleski maailma parim hoolimata sellest survest, mis neile valitsuse poolt turjale on pandud.

Rääkimata agentuuridest on isegi paduseksistlikus Kasahstanis piisavalt julgeid tellijaid, et luua kampaaniaid, mis astuvad stiletokontsaga ühiskonna konnasilmadele nii, et mäda pritsib. Meil on, millest õppida. Ilma naljata.