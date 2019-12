Keskerakonna pikaaegne meediajuht ja Tallinna Televisiooni vedanud mees leidis uue väljakutse

Miltton New Nordicsi juhtivpartner Annika Arras ütles, et Eesti suurima ja valitsuserakonna taustaga konsultandi liitumine täiendab ettevõtte valitsussuhete meeskonda mitmekülgse kogemustepagasi ja suhtevõrgustikuga. „Nüüd on meie valitsussuhete meeskonnas kolme suurpartei pikaajalise kogemusega poliitikaeksperdid," ütles Arras, viidates enda, Martin Kuke ja Randel Läntsi varasemale kogemusele Reformierakonnas ja Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas.

Taavi Pukk asub tugevdama valitsussuhete meeskonda oma kogemusega nii kohalike omavalitsuste kui ka riigisektori igapäevasest toimimisest.

Viimased kaks aastat juhtis Taavi Pukk sihtasutust Tallinna Televisioon, enne seda oli Tallinna Kesklinna linnaosavanem ning on varasemalt töötanud mitmetel meediasuhetega seotud ametikohtadel Tallinna linnasüsteemis, samuti riigikogu kantseleis.