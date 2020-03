Koroonaviirus lükkab Kuldmuna gala sügisesse

Turundajate Liidu tegevjuht Maarit Mäeveer ütles, et sügisel toimuval galal antakse välja Kuldmuna Grand prix, Kliendimuna ja eriauhinnad ning kuulutatakse välja aasta agentuurid. Lisaks galale toimub sügisel valdkonna inimestele põnev seminar. Kuldmuna auhinnasaajad (kullad, hõbedad ja pronksid) kuulutatakse aga välja juba järgmisel reedel veebi otseülekande vahendusel.

"Mõistagi on kahju sellisest uudisest teada anda, kuid inimeste tervis on kõige olulisem. Kuulutame veebiülekande kaudu võidumunade saajad välja 20. märtsil, kuna tööde esitamisega on nähtud palju vaeva ja kullad kvalifitseeruvad ka ADC* Europe'ile. Nii jääb võitjatel piisavalt aega oma töid Euroopa konkursi jaoks ette valmistada," ütles ta.

20. märtsi veebiülekanne algab kell 19.00 ja selle leiab Kuldmuna veebist, aadressilt kuldmuna.ee/live. Kuldmuna hea toetaja Omniva kaudu jõuavad võidumunad füüsiliselt auhinnasaajate kontorisse paari tööpäeva jooksul peale veebiülekannet.

Kuldmuna galale on tänaseks müüdud 400 piletit. Kõik gala piletite omanikud saavad sügisel toimuvale galale ja seminarile olemasoleva piletiga. Kes uuel ajal tulla ei saa või soovib piletist loobuda, saavad lähipäevil info, kuidas pilet(id) tagastada.