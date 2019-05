Krattide logokonkursi võitis tehisintellekti poolt loodud logo

Žürii esimehe, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi e-riigi andmejuhi Ott Velsbergi sõnul oli konkursi eesmärk leida ühtne visuaalne sümboolika krattide projektile, mis edendab tehisintellekti rakenduste kasutamist ja arendamist. “Konkursile laekus palju väga põnevaid töid. Võidutöö torkas silma eeskätt idee sobitumise poolest tehisintellekti valdkonnaga,” rääkis Velsberg.

Žürii liikme, reklaamiagentuuri Tank loovjuhi Joel Volkovi sõnul osutus võidutöö valimisel kõige tähtsamaks see, et lahendus lähtub tehisintellekti olemusest ehk et on tugeva filosoofilise aspektiga.“ Mõte, et kratt loob ise logo ja see on iga kord erinev, on iseenesest lahe ja kaasaegne,” rääkis Volkov.

Agnus Laane esitatud loovlahenduse keskne idee seisneb selles, et mitte keegi ei tea täpselt, milline kratt välja näeb. “Eesti folkloori teosed kujutavad seda nõiduslikku olendit alati isemoodi. Krati olemuse teeb meile paeluvaks selle mittemõistmine, sama lugu on tehisintellektiga,” kirjutas Laane enda võidutöös. Laane idee kohaselt tuleb kirjutada programm, mis kombineeriks täna olemasolevad tööriistad, et luua automatiseeritud süsteem. “Seejärel laseme kratil endale genereerida sadu või tuhandeid variatsioone oma logost. Et iga logo samasugune ei tuleks, on vaja programmi sisse kirjutada hulgaliselt muutujaid, mis tekitaksid variatsioone,” selgitas Laane.