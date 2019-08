Kuidas olla konkurentidest ees?

See on küsimus, millele otsivad vastust paljud ettevõtted. Teadmisi selles vallas jagab PlayDay konverents, mis on mõeldud kõikidele ettevõtte töötajatele. Siit leiab väärtust nii personalijuht, turundus- ja müügiinimene, arenduse eest vastutaja kui ka loomulikult ettevõtte juht. Toome välja mõned olulisemad põhjused, miks tasub PlayDay konverentsile tulla kogu meeskonnaga.

1. Meeskonna areng kui kogukonna kasvatamine

Ilmselt on iga ettevõtja mingil hetkel mõelnud, kuidas leida ja kaasata parimaid talente ning kuidas tagada ja kasvatada olemasolevate töötajate rahulolu? Järjest olulisemaks saab oma meeskonnast kogukonna kasvatamine. See tähendab, et ettevõtte arenguplaanid näevad käibe ja kasumi suurenemise kõrval ette töötajatesse panustamist. Ja see viimane tähendab muu hulgas oma töötajatest ja nende lähedastest kogukonna loomist.

2. Julgus murda traditsioone

Miski ei ole iseenesestmõistetav seetõttu, et seda on alati nii tehtud. Uued lähenemised, nutikad lahendused, inimesega arvestavad tooted ja teenused nihutavad meie senise maailma piire iga päev. Räägime sulle lugusid sellest, kuidas traditsioone murdes on võimalik pakkuda kliendile palju enamat.

3. Tavareklaam vs. tootereklaam ... kõikjal

Keegi meist ei taha reklaami näha. Seetõttu on tavareklaam asendumas tootereklaamiga, mida näeme justkui juhuslikult teleseriaalides, sotsiaalmeedias, tänaval või kaubanduskeskustes. Räägime sellest, millised trendid mõjutavad reklaamindust ja turundust ning kuidas oma tooteid ja teenuseid nii reklaamida, et sõnum jõuaks õige sihtrühmani ega tunduks pealetükkiva müügina.

4. Edu mängu kaudu

Meie usume, et mängimise kaudu on igal ettevõttel võimalik saavutada senisest suuremat edu. Kui lastena õpime kõike mänguliselt, siis miks ei peaks see toimima töökeskkonnas? Toimib küll! Anname sulle kaasa tööjuhendi ja ideid, kuidas saad oma organisatsioonis koostöös klientide ning oma meeskonnaliikmetega mänge luua.

5. Uued tutvused ja kontaktid

Üks konverents ilma networking'uta on justkui poolik. Meie MEET-UP-alal saad kohtuda nii esinejate, teenusepakkujate, teiste ettevõtjate, potentsiaalsete klientide või ka tulevaste töötajatega. PlayDay ühendab inimesi!

Jah, Eestis korraldatakse päris palju asjalikke ja temaatilisi konverentse. Mõni katab väga laia teemaderingi, mistõttu võib näida keeruline kohandada ideid vastavalt sinu ettevõtte vajadustele. Mõned on mõeldud vaid ühe valdkonna esindajatele ning on seega meeskonnakoolituseks justkui sobimatud. PlayDay viib kõik otsad kokku ja pakub kogu meeskonnale vajalikku mõtlemisainet ja ideid.