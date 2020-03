Kuidas peaksid reklaamiandjad oma kampaaniaid majanduslanguses kohandama?

Kui telereklaamid ei tasu ära, siis millist tegumoodi tuleks kaubamärkidel kaaluda? Majanduslikult rasketel aegadel on turustajatel tüüpiliselt tavaks vähendada bränditeadlikkuse eelarvet ning panna säästetud raha performance marketing’i alla. Selle põhjus on lihtne – nad peavad ülemusele investeeringute tootlust tõestama ning kulutusi õigustama.

Digireklaamid on seega tõenäoliselt võtmekandidaadiks turustajatele, kes soovivad kiiret müüki, sest peaaegu kõike saab jälgida, mõõta ning optimiseerida. Võttes arvesse, et majanduslanguse ajal kipub langema ka reklaamide hind ning tavaliselt on selleks ka laovarud, võib digireklaamindus pakkuda huvitavaid võimalusi kaubamärkidele, kes on piisavalt julged, et säilitada reklaamikulutusi ning võistelda turuosa nimel agressiivselt.

Digitaalne reklaamindus – reklaamijate võimalus

Tasub mainida, et enam ei ole 2008. aasta suur majandussurutis tolleaegse võrdlemisi väljaarenemata digitaalse reklaamindusega. Selle asemel on palju arenenum tööstus innovatiivsete ja külgetõmbavate vormidega, mis on loodud klientide köitmiseks.

Miks see tähtis on? Reklaamiandjatel, kes soovivad kliente majanduslanguses enda poole võita, on kaks strateegiat. Esimene neist hõlmab hindade langetamist, mis viib konkurentidega põhja jõudmise nimel võistlemiseni.

Teine võimalus on selgitada, miks sinu toode rohkem maksab ning õigustada selle väärtust. See aga eeldab oma kaubamärgi loo jutustamise võimet. Minevikus võisid reklaamijad televisiooni poole joosta, kuid tänapäeval pakub digireklaamindus kulutõhusat ja loovat viisi klientide kaasamiseks.

Mõtle tagasi 2008. aastale. Innovaatiliste digireklaamide tegemine oli kohmakas, liigraske ja kulukas. Tänapäeval võimaldab tehnoloogia sul pingutuseta jutustada oma kaubamärgi lugu.