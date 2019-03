Kuidas reklaamkingitustega maailma päästa?

Kas oled tabanud end mõttelt, et reklaamkingituste soetamise või kasutamisega saastad maailma?

Kui praktilisi reklaamtooteid, nagu kohvikruuse või joogipudeleid, kasutavad tarbijad niikuinii, siis paratamatult on suur hulk firmakingitusi sellised, mida toodetakse üle või mis jäävadki kasutamata. See on toonud kaasa olukorra, kus paljud turundajad, personalijuhid, ametnikud ja ettevõtjad on loobunud reklaamkingituste kasutamisest. Pole kahtlustki, et reklaamkingitused töötavad, seda on tõestanud erinevad globaalsed reklaamkingituste uuringud ja pikaajaline kogemus. Kuid tegu on toodetega, mida pole ilmtingimata tarvis soetada, milleta on võimalik elada.

Firmakingitrendid on hoogsalt muutumas

Reklaamkingituste eksperdina olen ka ise korduvalt juurelnud, millisel määral reklaamkingitused maailma saastavad. Siiamaani olen end lohutanud mõttega, et aitame ärikingituste abil brändidel paremini oma tooteid ja teenuseid turustada ning muuta töötajaid ettevõttele lojaalsemaks, mis on ka tõsi, kuid kahtlemata soodustame seeläbi ka ületarbimist. Müües firmakingitustena innovaatilisi reklaamtooteid ja aidates neil jõuda laiade massideni, panustame innovatsiooni ja maailma arengusse. Kuid sellegipoolest jätame jalajälje, mis on iseloomulik tarbimisühiskonnale.

Õnneks on viimastel aastatel märgata muutusi reklaamkingituste valdkonnas. Kingitused on muutunud personaalsemaks ja praktilisemaks. Enam ei tehta massiliselt ainult üht tüüpi ärikingitusi, millest suur osa tõenäoliselt lattu seisma jääb. Moodsad andmekogumisvõimalused ja -analüüs võimaldavad pakkuda klientidele väga personaalseid nimelisi või sõnumiga meeneid sobival ajal, mis on kindlasti lähitulevikus tänu 3D-printeritele tõusev kingituste trend.

Anti Saluneem Logotrade

Taaskasutatavast materjalist kingitused koguvad populaarsust

Uudsete materjalide kasutuselevõtuga saavad uued reklaamtooted olema ka biolagunevad või valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Tänu globaliseerumisele on reklaamkingituste pakkujad ja kliendid muutunud väga teadlikuks ning aina rohkem soovitakse õiglase kaubanduse või taaskasutatavatest materjalidest valmistatud reklaamkingitusi.

Juba praegu on meie kingivalikus tooteid taaskasutatavast plastmaterjalist, mida nimetatakse ka sotsiaalseks plastikuks. Sellise materjali kasutamine vähendab saastamist, aidates kaasa meie kõigi elukvaliteedi paranemisele.

Kuidas plast saab elukvaliteeti parandada? Tegu on tavaliste plastpudelite taaskasutusega: need muudetakse väikesteks graanuliteks ja töödeldakse ümber uuteks toodeteks. Plasti taaskasutusega säästame 75–80% fossiilseid kütuseid. Taaskasutatavast plastist valmistatud reklaamkingituste tootmine vähendab CO ² emissiooni 70% võrra, nende tootmisel kasutatakse ligi 90% vähem vett ning taas ringlusse läinud plastikpudelid ei satu ookeani prügiks. Lisaks loob taaskasutus uusi töökohti üle kogu maailma, millest on vähem räägitud. Eeltoodud põhjused peaksid olema piisavalt mõjuvad, et uute plasttoodete asemel kasutada ümbertöödeldud materjalist reklaamtooteid. Kui suudame olla üks esimesi reklaamkingituste agentuure, kes sellist lähenemist soodustab ja oma klientidele propageerib, oleme juba andnud väikese panuse maailma päästmisse reklaamkingitustega.

Logotrade pakub oma klientidele võimalust soetada taaskasutatavatest materjalidest valmistatud ärikingitusi, näiteks plastpudelitest valmistatud võtmepaelu, seljakotte, nokamütse, vihmavarjusid või poekotte.

Päästame koos maailma reklaamkingituste abil!

Järjest enam mõtlevad reklaamkingituste valdkonna tegijad, kuidas maailma säästa ja kuidas seda kingituste läbi paremaks muuta. Olgu selleks mõnd heategevusorganisatsiooni toetav ärikingitus või saastamist vähendav reklaamkingitus või terve kollektsioon firmakingitusi, millega toetatakse erinevaid mittetulundusühinguid.

Üks hea võimalus, kuidas vähendada tarbimist, on kasutada taaskasutatavatest materjalidest ärikingitusi.

Logotrade

Näiteks on meie valikus praegu reklaamsokid kvaliteetsest ECONYL® materjalist – see on taaskasutatud nailon, mis on pärit maailmameredest kokkukorjatud võrgujäänustest, mis on üliohtlikud kaladele ja teistele mereloomadele. Selliste sokkide soetamisega aitate organisatsioonil Healthy Seas veel rohkem ümber töödelda ohtlikke nailonvõrke, ühtlasi panustada maailma päästmisse.

Oleme Logotrade´is seda meelt, et praktilised, personaalsed, innovaatilised, nutikad, loodussõbralikud ja taaskasutatavatest materjalidest reklaamkingitused on see päästev rõngas, mida peaksid brändid, ettevõtted ja asutused kindlasti kasutama juba täna. Päästame koos maailma, muudame mõtlemist, tarbime vähem uut ja taaskasutame leidlikult vana!

Loe lisaks:

Kuidas valida reklaamkingitus, mida palju kasutatakse ja märgatakse

Nipp, mis aitab reklaamkingituste tellimisel säästa aega ja raha

Miks on igal ettevõttel vaja töötajate kingituste programm?

Kuidas mõõta reklaamkingituste tasuvust?

Miks iga ettevõtja peaks rohkem kasutama ärikingitusi?